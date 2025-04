Nụ cười, nước mắt tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh trước thềm 30/4

Trước thềm đại lễ 30/4, Bảo An (ngoài cùng bên phải, ngụ Gò Vấp) cùng nhóm bạn đã chọn Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh làm điểm dừng chân trong hành trình chụp ảnh áo dài ở TP.HCM. "Ban đầu, chúng tôi định đi Dinh Độc Lập, nhưng nghĩ bảo tàng mang nhiều ý nghĩa lịch sử nên quyết định ghé đây trước", An chia sẻ. Cô không giấu được sự hào hứng: "Hiếm khi thấy cả đoạn đường dài ai cũng mặc áo dài, cầm cờ, đội nón lá. Không khí quá đỗi tự hào và rực rỡ". Khi được khách du lịch xin chụp hình chung, An cảm thấy "rất tự hào vì có thể lan tỏa hình ảnh đẹp của Việt Nam tới bạn bè quốc tế".