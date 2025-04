Biểu tượng phát triển của TP.HCM qua góc nhìn thủ môn Patrik Lê Giang

Thủ quân CLB TP.HCM thể hiện tinh thần dân tộc Việt Nam, lòng biết ơn và không khí tự hào trong bộ ảnh cùng công trình biểu tượng phát triển của thành phố mừng đại lễ 30/4 sắp tới.

Thủ quân CLB TP.HCM thể hiện tinh thần dân tộc Việt Nam, lòng biết ơn và không khí tự hào trong bộ ảnh cùng công trình biểu tượng của thành phố mừng đại lễ 30/4 sắp tới.

Ngày 5/7/2023, Hà Nội nắng như đổ lửa, tôi rời thủ đô vào TP.HCM, khoác lên mình chiếc áo Chiến Hạm Đỏ dưới dạng cho mượn từ câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội (CAHN). Tôi mang sứ mệnh giúp CLB bóng đá TP.HCM (CLB TP.HCM) trụ lại mùa giải V.League 2023-2024. Hành trang chỉ là chiếc đầu đầy ắp suy nghĩ và nhiệt huyết với quả bóng tròn.

Trước đó, tôi đã trải qua giai đoạn khó khăn bậc nhất trong sự nghiệp ở 6 tháng đầu tiên khi vừa trở về Việt Nam. Tôi hiểu rõ thử thách là “gia vị” không thể thiếu trong cuộc sống, đặc biệt đối với bộ môn thể thao vua. Trận đối đầu giữa CLB TP.HCM với SHB Đà Nẵng năm 2023 tại sân vận động Thống Nhất với tôi là "All or Nothing (có tất cả hoặc không có gì)".

Không ai nghĩ lần chiến thắng đó lại là sợi dây kết nối tôi, CLB. TP.HCM và người hâm mộ.

Tôi là Patrik Lê Giang (32 tuổi) - thủ môn của CLB bóng đá TP.HCM.

Những ngày đầu tiên ở Sài thành nhiều gian truân, nhưng một ý nghĩ mãnh liệt luôn hiện hữu rằng tôi đã "đỗ" đúng nơi.

Khó khăn đến, tôi chào đón. Đặc biệt, với vị trí thủ quân CLB TP.HCM, tôi càng phải trở nên quật cường để dẫn dắt đội tuyển.

Tôi rất thích Bitexco bởi công trình đại diện cho một giai đoạn phát triển của thành phố, hội nhập và năng động nhưng sâu bên trong vẫn giữ được nét truyền thống của Việt Nam thông qua thiết kế hình búp sen vươn thẳng lên bầu trời TP.HCM.

Lần hợp tác với Tri Thức - Znews, chúng tôi quyết định thực hiện bộ ảnh tại biểu tượng của TP.HCM như cách để tôi thể hiện tình cảm của mình với ngôi nhà thứ 2, đặc biệt là dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sắp tới.

Trong bộ ảnh đặc biệt này, tôi tận dụng quả bóng của CLB và đôi găng tay thủ môn in 2 lá cờ Việt Nam, Slovakia (nơi tôi sinh ra), "vật bất ly thân" trong các trận đấu quan trọng, làm đạo cụ để toát lên tinh thần của thủ thành Patrik.

Đây không chỉ là phụ kiện bảo vệ tay khi bắt bóng, mà còn đại diện cho tình cảm của tôi với gia đình, quê hương cũng như cách tôi giữ niềm tin rằng bậc sinh thành luôn đồng hành cùng tôi trong mỗi trận đấu. Việt Nam là nơi chôn rau cắt rốn của cha ở tay trái, Slovakia là ngôi nhà của mẹ nằm bên phải.

Ngoài găng tay, phụ kiện tôi mang theo cho bộ ảnh đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là mặt dây chuyền in nửa trái tim và bàn chân tượng trưng cho hành trình cuộc đời, sứ mệnh của tôi và vòng tay quỹ từ thiện Step by Step do tôi thành lập.

Tôi muốn làm điều này bằng sự nhiệt thành và mang lại sự tích cực. Thành công không đến trong một sớm một chiều hay dựa vào cây đũa thần. Thông qua dự án, tôi muốn nhấn mạnh về sự kiên trì và nhẫn nại trong cuộc sống, bên cạnh việc giúp đỡ trẻ em và giáo dục thế hệ trẻ.

Từ khi đặt chân về Việt Nam, khao khát lớn nhất của tôi là khoác chiếc áo của đội tuyển quốc gia, cống hiến cho đất nước, nơi cha tôi sinh ra, gia đình tôi sinh sống. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở châu Âu, cội nguồn của tôi vẫn là Việt Nam.

Trở thành công dân Việt Nam mang ý nghĩa to lớn đối với tôi. Trên hành trình đó, CAHN và CLB TP.HCM từng hứa sẽ hỗ trợ và tôi vẫn kiên nhẫn, mong mỏi từng ngày.

Cuộc sống đã dạy tôi cách tập trung vào những thứ bản thân có thể kiểm soát và tác động. Đó là lý do tại sao tôi luôn cố gắng mỗi ngày ngay cả trên và ngoài sân cỏ.

Ngoài ra, tôi đã nhận được sự động viên và hỗ trợ từ huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia, thầy Kim Sang-sik. Thầy tin tưởng vào tiềm năng của tôi, củng cố quyết tâm để tôi tiếp tục làm việc chăm chỉ và sẵn sàng cho cơ hội khi nó đến.

Ngày kỷ niệm 50 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhắc nhở tôi về sức mạnh, khả năng phục hồi và sự đoàn kết của người dân Việt Nam. Đây là ngày kỷ niệm hòa bình, tự do và hành trình mà đất nước này đã trải qua.

Tôi cảm thấy vinh dự khi được sống tại đất nước hình chữ S, đặc biệt là TP.HCM cũng như đóng góp cho nước nhà thông qua bóng đá.

* Tháp Tài chính Bitexco (Bitexco Financial Tower) đưa vào khai thác thương mại vào ngày 31/10/2010. Tuy giữ được kỷ lục tòa tháp cao nhất Việt Nam chỉ vỏn vẹn 4 tháng, công trình vẫn là một trong số biểu tượng của TP.HCM cho đến ngày nay. Với thiết kế hình búp sen vươn thẳng nền trời, Bitexco từng được UBND TP.HCM lựa chọn là điểm bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng năm mới vào năm 2015.

