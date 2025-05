Nữ giám đốc công ty du lịch 'vẽ tour' để lừa đảo chiếm đoạt tiền khách

Công an tìm người liên quan đến 25 thửa đất tại dự án của Bách Đạt An

0

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tìm tổ chức, cá nhân từng đặt mua hoặc đặt cọc liên quan đến 25 thửa đất tại dự án An Cư 1 do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.