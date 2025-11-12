Kế toán 9X bỏ việc tập đoàn, mở quán pizza với 150 triệu đồng

Rời công việc ổn định ở tập đoàn, Thu Phương (29 tuổi, Hà Nội) quyết định rẽ hướng mở tiệm pizza, tìm lối rẽ riêng sau 6 năm làm công sở.

Hiện nhiều người trẻ chọn rời môi trường doanh nghiệp lớn để tìm hướng đi mới. Thu Phương (29 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) là một trong số đó, khi quyết định rẽ từ ngành kế toán sang mở tiệm pizza.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2019, Thu Phương được tuyển chọn vào chương trình “Thực tập sinh tài năng” và trở thành nhân viên chính thức ngay sau khi ra trường.

Suốt 6 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán tại một “big corp” (cách gọi các tập đoàn lớn với quy mô toàn cầu hoặc khu vực), cô đảm nhiệm các nghiệp vụ hạch toán, xử lý hồ sơ và lập báo cáo tài chính định kỳ.

“Công việc của tôi bắt đầu từ 8h đến 17h, những ngày cao điểm có thể phải OT đến khuya. Tôi nghĩ cuộc sống của mình khi ấy giống như bao người làm văn phòng khác, đều đặn, ổn định nhưng cũng khá bó hẹp”, Phương chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cô cho biết môi trường doanh nghiệp lớn giúp mình trở nên kỷ luật và chỉn chu hơn, nhưng đồng thời cũng khiến cô nhận ra giới hạn của bản thân.

“Sau nhiều năm làm việc, tôi bắt đầu thấy mình thiếu sự đổi mới. Tôi không rõ con đường sắp tới sẽ đi đâu, và dường như không ai giúp tôi trả lời câu hỏi đó”, cô tâm sự.

Chính trong khoảng thời gian đó, Phương bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho những sở thích cá nhân. Cô tìm tòi về nghệ thuật và ẩm thực, hai lĩnh vực giúp cô cảm thấy được tự do sáng tạo hơn so với công việc kế toán vốn khô khan.

“Tôi vốn là người mê ăn ngon và thích những món có câu chuyện riêng”, cô kể.

Kế toán đứng trong căn bếp 60 m2

Từ niềm yêu thích ẩm thực, Phương từng nghĩ nếu có thể khởi nghiệp song song với công việc hiện tại, một quán pub hoặc quán ăn nhỏ có lẽ sẽ phù hợp với mình. Ý tưởng ấy dẫn cô đến một khóa học bartender, nơi cô gặp người bạn đồng hành, khi đó là đầu bếp chuyên nghiệp và sau này trở thành đồng sáng lập tiệm pizza.

Cả hai nhanh chóng tìm thấy điểm chung trong mong muốn mang đến những món ăn chất lượng với mức giá hợp lý dành cho giới trẻ, đặc biệt là dân văn phòng.

Nguồn cảm hứng của họ đến từ đầu bếp người Italy Gabriele Bonci, nhân vật trong loạt phim Chef’s Table, với châm ngôn “I feel a duty to communicate what our planet Earth has given us” (Tôi cảm thấy có trách nhiệm truyền tải những gì Trái Đất ban tặng). Tên cửa hàng cũng được lấy cảm hứng từ nhân vật này.

Với số vốn chưa đến 150 triệu đồng, cả hai thuê mặt bằng ở phố Tạ Quang Bửu (phường Bạch Mai), tự thiết kế và thi công không gian 60 m2. Phương cho biết cả hai tận dụng tối đa mọi thứ có thể, như bàn ghế, ánh sáng đến cách bố trí lò nướng, để đảm bảo công suất vận hành nhưng vẫn tiết kiệm chi phí.

Thu Phương (giữa) chia tay công việc văn phòng vào tháng 8.

Tháng 3, khi vẫn đang làm việc tại công ty cũ, Phương cùng cộng sự bắt đầu vận hành thử mô hình bán pizza online. Việc phải duy trì song song hai công việc toàn thời gian khiến cô chịu áp lực lớn, bởi cả hai đều đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực tương đương.

Khi chia sẻ với bạn đồng sáng lập, Phương nhận được lời khuyên: “Em nên làm việc ở nơi công nhận công sức của mình”. Câu nói này khiến cô suy nghĩ nghiêm túc về định hướng cá nhân và nhận ra rằng, để phát triển bản thân, điều quan trọng nhất là xác định rõ mục tiêu và dành trọn năng lượng cho con đường đã chọn.

Sau vài tháng thử nghiệm tiệm pizza với phản hồi tích cực từ khách hàng, Phương quyết định chính thức nghỉ việc vào tháng 8 để toàn tâm cho dự án kinh doanh. Trước khi rời công ty, cô hoàn tất bàn giao trong một tháng rồi nghỉ ngơi thêm một tuần để “lấy lại năng lượng cho chặng đường mới”.

Quyết định rời công sở khiến gia đình và bạn bè lo lắng, bởi công việc văn phòng từng mang lại cho cô cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, Phương cho biết đó là điều cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước và vẫn giữ vững quyết tâm theo đuổi kế hoạch.

“Không có thành công nào đến dễ dàng. Quan trọng là tôi đã chọn con đường này, và nếu có thất bại, ít nhất cũng sẽ có một bài học đáng giá để làm lại", cô chia sẻ.

Ban đầu, quán chỉ phục vụ online và bán mang đi, song khi lượng khách tăng, họ mở thêm khu vực chỗ ngồi để đón khách tại quán.

Những ngày đầu gian nan

Khởi nghiệp đồng nghĩa với việc phải đối mặt cùng lúc nhiều thách thức, như tài chính, vận hành đến cả tâm lý.

“Có hôm tôi phải dậy từ rất sớm đi mua nguyên liệu, rồi quay lại làm, chụp ảnh, phục vụ khách đến tận khuya”, Phương kể.

Vì nhân sự ít, cả hai founder gần như tự tay làm tất cả, từ dọn dẹp, chuẩn bị nguyên liệu đến quản lý marketing và hoạch định kế hoạch phát triển.

Trong quá trình vận hành, họ đặt mục tiêu OKRs (phương pháp quản lý mục tiêu và kết quả then chốt) theo tháng để đảm bảo tiến độ và đo lường hiệu quả công việc. Phương phụ trách mảng tài chính và truyền thông, trong khi người đồng sáng lập đảm nhiệm R&D (nghiên cứu và phát triển) sản phẩm, đồng thời quản lý bếp.

“Nếu trước đây, một ngày của tôi là 8 tiếng trong văn phòng thì giờ là 10h đến 21h. Nhưng khác ở chỗ, mỗi việc tôi làm đều mang lại cảm giác được sống đúng nghĩa. Tôi có thể lên ý tưởng vào buổi tối và triển khai ngay hôm sau”, Phương nói.

Song, kinh nghiệm nhiều năm làm kế toán trở thành lợi thế lớn giúp Phương kiểm soát dòng tiền, phân bổ chi phí và tối ưu lợi nhuận. Cô chia nhỏ giá thành sản phẩm theo từng hạng mục, nguyên liệu, bao bì, nhân công, tiền thuê mặt bằng, để đảm bảo mức giá hợp lý với khách hàng mà vẫn duy trì hiệu quả vận hành cho quán.

Phương và đồng sáng lập tiệm pizza phân chia công việc trong khâu vận hành rõ ràng.

Nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp, Phương xem quá trình nghiên cứu công thức bánh là kỷ niệm đáng trân trọng nhất.

“Mẻ bánh đầu tiên rất cứng, nhưng cũng từ đó chúng tôi hiểu hơn về cấu trúc bột và tỷ lệ men, nước. Sau hàng chục lần thử nghiệm, bánh mới đạt được hương vị như mong muốn,” cô kể.

Điều khiến cô hạnh phúc nhất là đọc được những lời khen từ khách hàng, khiến cô cảm thấy mình "đang đi đúng hướng". Hiện doanh thu quán đã ổn định, lượng khách quay lại đều đặn.

“Thu nhập chưa cao bằng thời làm văn phòng, nhưng với tôi, đây chỉ là giai đoạn đầu. Tôi tin mọi thứ sẽ phát triển hơn”, cô nói.

Sau hành trình rời “big corp”, Phương cho biết cô vẫn trân trọng quãng thời gian làm việc trước đây, bởi đó là nơi giúp cô hiểu cách vận hành bộ máy, phân chia công việc và quản lý con người. Cô tin rằng ai cũng nên trải qua giai đoạn này để nhận ra đâu là môi trường phù hợp với bản thân.

Theo Thu Phương, khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà còn là cơ hội để tạo dựng “văn hóa làm việc” mới.

“Trong tương lai, tôi vẫn muốn quay lại môi trường văn phòng, nhưng đó sẽ là văn phòng của riêng tôi, một nơi chuyên nghiệp, lành mạnh và tạo cơ hội phát triển cho mọi người”, chủ quán 29 tuổi nói.