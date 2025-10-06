Nữ kế toán vướng lao lý vì mua hóa đơn để hợp thức hóa hồ sơ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2022, với nhiệm vụ mua vật tư phục vụ sửa chữa thiết bị, Thủy đã mua một số phụ tùng trôi nổi tại Lào Cai và Hà Nội (không có hóa đơn GTGT). Để hợp thức hóa chứng từ, Thủy liên hệ với Trần Thị Dung (SN 1990, trú tại Hà Nội) để mua 16 hóa đơn GTGT khống với giá 12% trên tổng giá trị ghi trên hóa đơn.
Tổng giá trị hàng hóa ghi trên 16 hóa đơn hơn 305 triệu đồng. Số hóa đơn này được Thủy sử dụng để hoàn thiện hồ sơ quyết toán với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai.
|
Đối tượng Phạm Thị Thủy. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.
Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Phạm Thị Thủy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác" giới thiệu nội dung lý luận về trách nhiệm hình sự cũng như quy định cụ thể về các biện pháp hình sự trong BLHS của Việt Nam. Một trong 2 nội dung của pháp luật hình sự cũng như BLHS là nội dung quy định về các biện pháp hình sự, gồm hình phạt và các biện pháp hình sự khác bên cạnh nội dung quy định về tội phạm.