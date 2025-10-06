Nữ kế toán vướng lao lý vì mua hóa đơn để hợp thức hóa hồ sơ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thủy (SN 1988, kế toán Xí nghiệp Cơ điện Dịch vụ, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2022, với nhiệm vụ mua vật tư phục vụ sửa chữa thiết bị, Thủy đã mua một số phụ tùng trôi nổi tại Lào Cai và Hà Nội (không có hóa đơn GTGT). Để hợp thức hóa chứng từ, Thủy liên hệ với Trần Thị Dung (SN 1990, trú tại Hà Nội) để mua 16 hóa đơn GTGT khống với giá 12% trên tổng giá trị ghi trên hóa đơn.

Tổng giá trị hàng hóa ghi trên 16 hóa đơn hơn 305 triệu đồng. Số hóa đơn này được Thủy sử dụng để hoàn thiện hồ sơ quyết toán với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai.

Đối tượng Phạm Thị Thủy. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Phạm Thị Thủy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.