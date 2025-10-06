Đối tượng dùng căn hộ tại chung cư cao cấp D’Capital để kiếm tiền

Vinh thuê lại một số căn hộ tại chung cư D’Capital (số 119 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội), rồi sử dụng làm công cụ để kiếm tiền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đối tượng trong vụ án là Phạm Thành Vinh (SN 2001, quê quán Ninh Bình).

Theo điều tra, tuy không có công ăn việc làm ổn định và không sở hữu bất động sản nào, do túng quẫn về kinh tế, Vinh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách thông qua giả danh chủ căn hộ để cho khách thuê.

Đối tượng Vinh.

Khoảng đầu tháng 4/2025, Vinh thuê lại một số căn hộ tại chung cư D’Capital, (số 119 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội) theo ngày. Sau đó, Vinh chụp ảnh căn hộ, sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook giả đăng bài để tìm người có nhu cầu thuê căn hộ.

Khi có khách liên hệ, Vinh hướng dẫn khách liên hệ đến tài khoản "Phạm Thành Vinh" đăng ký bằng số điện thoại 0399601663. Quá trình khách đến xem phòng, Vinh tự giới thiệu là chủ (hoặc quản lý) đang có nhu cầu cho thuê căn hộ lâu dài. Nếu khách đồng ý thuê phòng, Vinh yêu cầu khách đặt cọc tiền phòng, tiền nội thất của căn hộ và hẹn ngày khách chuyển đồ đến thuê. Sau khi nhận tiền, Vinh cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền khách thuê căn hộ đã chuyển.

CQĐT bước đầu xác định bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt được hàng chục triệu đồng của anh Vũ Minh T. (SN 1999; quê quán tỉnh Quảng Ninh) và anh Hoàng Bảo L (SN 2000; quê quán tỉnh Phú Thọ).

Đề nghị những ai là bị hại bị chiếm đoạt tiền với phương thức thủ đoạn như trên, liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (Qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội; Địa chỉ: Số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội, gặp đồng chí Nguyễn Khắc Cảnh) để phối hợp giải quyết.