Triệt phá đường dây lừa đảo với tổng giao dịch lên đến 256 tỷ đồng

Liên quan vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bị phát hiện hồi đầu năm 2025, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến đường dây thuê người mở tài khoản ngân hàng, quét sinh trắc học phục vụ hoạt động lừa đảo qua mạng.

Ngày 25/10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin đơn vị đã khởi tố bị can đối với Dương Văn Tùng (SN 1992), Đoàn Văn Trường (SN 1997), Phạm Văn Vinh (SN 1987) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995) cùng trú tại Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng từ trái qua phải: Tùng, Trường, Vinh, Sơn. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo điều tra, khoảng tháng 9/2024, các đối tượng Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân, quen biết nhau khi làm thuê tại Campuchia cho Nguyễn Đức Tiến (SN 1985, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội), được giao nhiệm vụ nhận và chuyển tiền lừa đảo qua ứng dụng ngân hàng di động.

Do các ngân hàng yêu cầu xác thực khuôn mặt khi chuyển khoản số tiền lớn, Tiến chỉ đạo Quân và Trương về Việt Nam thuê người mở nhiều tài khoản ngân hàng, đồng thời thực hiện quét sinh trắc học để rút, chuyển tiền chiếm đoạt.

Quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Tiến. Ảnh: Cơ quan Công an.

Sau đó, Quân và Trường móc nối với Nguyễn Đức Linh (SN 1983, phường Quang Hanh) thuê địa điểm tại số 885 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh làm nơi tập trung, tổ chức cho nhiều người thực hiện quét sinh trắc học theo chỉ đạo. Nhóm này đã thuê Tùng, Trường, Vinh và Sơn tham gia mở tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân và trực tiếp quét sinh trắc học để chuyển tiền lừa đảo, được trả công 15-20 triệu đồng/tháng.

Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện hàng trăm giao dịch với tổng số tiền lên đến 256 tỷ đồng , trong đó xác định chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, trong đó Nguyễn Đức Tiến kẻ cầm đầu đường dây đang bỏ trốn và bị truy nã. Cơ quan Công an kêu gọi Tiến ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị người dân cung cấp thông tin khi phát hiện đối tượng truy nã qua Điều tra viên Dương Doãn Tùng, số điện thoại 0766.437.733.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân không cho thuê, mượn hay bán tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học cho người khác; cảnh giác với các lời mời làm "việc nhẹ, lương cao" hoặc "chỉ cần mở tài khoản nhận tiền hộ". Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.