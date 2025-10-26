Bắt nhanh 2 đối tượng tạt sơn nhà dân ở TP.HCM

Sáng 26/10, Công an phường Chợ Quán (TP.HCM) cho biết đã làm rõ vụ tạt sơn một căn nhà trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán chỉ sau mấy tiếng tiếp nhận thông tin vụ việc.

Cụ thể, lúc 14h ngày 25/10, Công an phường Chợ Quán tiếp nhận nguồn tin do chị N.T.L (SN 1993; cư ngụ đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán) trình báo nhà chị bỗng nhiên bị tạt sơn…

Theo đó, khoảng 13h ngày 25/10, chị N.T.L đi về nhà tại địa chỉ đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, thì phát hiện cửa cổng bị tạt sơn, mở cửa phát hiện cửa kính phía trong cổng cũng bị dính sơn nên chị chụp ảnh lại, nhờ người sơn sửa lại và đến Công an phường trình báo.

Căn nhà chị N.T.L bị tạt sơn loang lổ nhiều chỗ.

Qua làm việc, chị N.T.L cho biết không có nợ nần hay có mâu thuẫn với ai, do đó không có nghi ngờ ai và chị cho biết đã thuê người tẩy rửa cửa kính, sơn lại cửa cổng hết số tiền là 1,5 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin, Công an phường Chợ Quán tiến hành truy xét phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Nhi (tên thường gọi là Mai; SN 1989; không nơi cư trú ổn định) mời về làm việc, xét nghiệm ma túy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Nhi dương tính với ma túy loại "MET". Nhi khai nhận được đối tượng tên Đinh Thu Vân thuê tạt sơn với số tiền 600.000 đồng trước đó.

Sau khi mua một hộp sơn màu đỏ, vào khoảng 1h30 ngày 25/10, Nhi thuê người chạy xe ôm công nghệ đón tại trước quán Bình Xuyên, địa chỉ số 8 đường Phạm Hùng, phường Bình Hưng, TP.HCM chở đến nhà chị N.T.L rồi xuống xe đi bộ lại nhà chị N.T.L tạt sơn.

Hai đối tượng Nguyễn Ngọc Nhi và Đinh Thu Vân.

Sau đó, Nhi đi bộ ra đường đón xe bỏ trốn và được Vân chuyển khoản cho Nhi số tiền 600.000 đồng.

Qua truy xét, Công an phường Chợ Quán đã mời làm việc với đối tượng Đinh Thu Vân (SN 1991; cư trú đường Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hội, TP.HCM).

Tại Cơ quan Công an, Vân khai nhận do có mâu thuẫn với người bạn tên Trang (không rõ nhân thân lai lịch) là do Trang có mượn của Vân số tiền 5 triệu đồng nhưng không trả. Trước đó Vân được Trang cho biết là ở tại địa chỉ đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, nên Vân có thuê Nhi để tạt sơn vào địa chỉ trên.

Công an phường Chợ Quán lập hồ sơ đưa Nhi đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.