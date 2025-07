Núi lửa đầu lâu và loạt ảnh trên cao gây sửng sốt

Joanna Steidle, một nữ phi công drone chuyên nghiệp đến từ New York (Mỹ), vừa được xướng tên là chủ nhân đầu tiên của giải thưởng "Nhiếp ảnh gia trên không quốc tế của năm 2025" (International Aerial Photographer of the Year) nhờ loạt tác phẩm ấn tượng ghi lại cảnh tượng đại dương từ góc nhìn trên cao. Trong ảnh, cá mập spinner đang săn mồi giữa đàn cá menhaden trong vùng biển Đại Tây Dương, ngoài khơi Southampton, New York.