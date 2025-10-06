Nước lũ tràn vào khu khám bệnh, bác sĩ bế bệnh nhân tháo chạy

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, mưa lớn khiến nước tràn vào khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên (Sơn La), cuốn trôi nhiều vật dụng, bàn ghế và giấy tờ.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên cho biết vào khoảng 8h sáng nay, nước lũ ào đến quá nhanh, cuồn cuộn khiến cán bộ nhân viên y tế không kịp trở tay. Chỉ trong ít phút, toàn bộ máy móc, thuốc men bị hư hỏng nặng, song rất may không có thiệt hại về người.

"Nước dâng quá nhanh, cán bộ y tế không kịp trở tay. Chỉ vài phút sau, cả khu khám bệnh và khu dược bị ngập sâu hơn 1,5 m", đại diện bệnh viện cho biết.

Dòng nước mạnh đã cuốn trôi gần hết kho thuốc, làm hỏng hàng loạt thiết bị quan trọng như máy siêu âm, máy nội soi, máy tính… Một bác sĩ và điều dưỡng trong khu vực ngập sâu kịp thời thoát ra ngoài, trong khi đó, người dân đến khám cũng nhanh chóng được sơ tán.

Nhân viên bệnh viện dọn dẹp sau khi nước lũ rút trưa 6/10. Ảnh: BVCC.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, bệnh viện huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, dùng bao cát và ván gỗ chặn dòng nước, đồng thời di chuyển 345 bệnh nhân nội trú lên tầng hai và các khu nhà an toàn hơn. Nhờ phản ứng kịp thời, việc điều trị không bị gián đoạn.

Đến trưa cùng ngày, nước đã rút hoàn toàn. Bệnh viện đang phối hợp với cơ quan chức năng thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả.

Tỉnh Sơn La hiện chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, gây mưa lớn trên diện rộng. Tại phường Thảo Nguyên, mưa bắt đầu từ 6h sáng, khiến nhiều khu dân cư, trường học, cơ quan và bệnh viện ngập sâu. Tình trạng ngập cục bộ cũng ghi nhận tại các huyện Thuận Châu, Yên Châu, Mai Sơn và nhiều phường ở TP Sơn La.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, công an hỗ trợ khắc phục, đồng thời cảnh báo người dân không di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Dự báo trong ngày 6/10, bão Matmo sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, đi sâu vào vùng núi phía Bắc và dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.

Đến khoảng 16h chiều, tâm vùng áp thấp được xác định trên khu vực tỉnh Tuyên Quang (thuộc vùng Hà Giang cũ). Trên biển, vùng Bắc Vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô) có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-3 m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng 6/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi vượt 350 mm.