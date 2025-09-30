Hà Nội ngập sâu, điều ít ai để ý nhưng có thể gây hại khôn lường

Mưa lớn gây ngập nặng nhiều tuyến phố Hà Nội. Ô nhiễm từ rác thải, nước cống và xác động vật phân hủy làm dấy lên lo ngại dịch bệnh bùng phát sau mưa bão.

Ngâm mình trong nước ngập dễ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm. Ảnh: Đinh Hà.

Hà Nội đang chịu cảnh “biển nước” giữa lòng đô thị khi mưa lớn kéo dài gây ra ngập úng diện rộng. Nhiều điểm ngập sâu, khiến giao thông kẹt cứng, xe máy chết máy giữa dòng nước.

Tình trạng ngập lụt càng làm trầm trọng thêm nguy cơ ô nhiễm môi trường sau mưa bão. Rác thải, chất thải sinh hoạt, xác động vật phân hủy, nước thải từ hệ thống cống… theo dòng nước tràn khắp nơi, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh phát triển mạnh.

Theo Đại tá, TS.BS Vũ Viết Sáng, Viện phó Viện Lâm sàng các Bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong và sau đợt mưa lũ là thời điểm dễ xuất hiện các dịch bệnh truyền nhiễm. Người dân vùng ngập lụt thường đối mặt với nhiều bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy cấp, tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A do nguồn nước và thực phẩm bị ô nhiễm.

Các bệnh ngoài da cũng rất phổ biến, từ nấm kẽ, hắc lào, ghẻ lở đến Whitmore, leptospira hay Vibrio vulnificus. Nguyên nhân đến từ việc ngâm mình trong nước bẩn quá lâu. Ngoài ra, nhiều người có nguy cơ mắc bệnh về mắt như đau mắt đỏ, viêm bờ mi, viêm tuyến lệ.

Các bệnh hô hấp như cảm cúm, viêm họng, viêm phổi thường xuất hiện do cơ thể nhiễm lạnh, điều kiện ăn ở thiếu kín gió, đông người tập trung. Sau mưa lũ, sốt xuất huyết cũng gia tăng khi muỗi sinh sản mạnh trong những vũng nước đọng.

Để phòng ngừa, bác sĩ Sáng khuyến cáo người dân cần:

Khử khuẩn nguồn nước, ăn chín uống sôi, không sử dụng thực phẩm ôi thiu.

Vệ sinh cá nhân hàng ngày, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, tránh mặc quần áo ẩm ướt.

Khi bắt buộc phải lội vào nước bẩn, cần rửa lại ngay bằng nước sạch và lau khô.

Rác thải và xác động vật cần được thu gom, xử lý đúng quy định.

Tiêu diệt loăng quăng, đậy kín các dụng cụ chứa nước, mắc màn khi ngủ để tránh muỗi đốt.

Giữ ấm cơ thể, bổ sung dinh dưỡng, vitamin, đặc biệt cho trẻ em và người già, cũng rất quan trọng.

Bác sĩ Sáng nhấn mạnh khi xuất hiện bất thường về sức khỏe, hãy đến ngay cơ sở y tế hoặc tư vấn từ xa để được chẩn đoán, điều trị kịp thời. Người dân không được chủ quan, không tự ý mua thuốc hoặc nghe theo mách bảo khi chưa có chẩn đoán chính xác.

Với tình hình Hà Nội đang chìm trong nước, việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trở nên cấp bách để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.