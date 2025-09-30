Cành cây 16 cm trong bụng bé 3 tuổi suốt 4 tháng không hay biết

Sau cú ngã xuống ao, bé gái ở Đắk Lắk mang cành cây dài 16 cm trong ổ bụng suốt hơn 4 tháng mà gia đình không hay biết, chỉ được phát hiện khi tái nhập viện.

Cành cây dài 16 cm lấy ra từ hậu môn của trẻ. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hiền, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vừa phẫu thuật lấy ra cành cây dài 16 cm, đường kính 1 cm trong bụng bệnh nhi H.M.L.

Trẻ từng bị ngã xuống ao gần nhà 4 tháng trước. Sau khi điều trị tại bệnh viện địa phương, bé xuất viện. Tuy nhiên, một tháng sau, bé sốt cao, ho nhiều và nhập viện trở lại.

Trong lần kiểm tra này, bác sĩ phát hiện khối lạ trong ổ bụng, nghi dị vật nên chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Kết quả CT scan cho thấy dị vật kích thước 1x16 cm nằm từ trực tràng đến gan. Cành cây đã xuyên qua trực tràng, ruột non và tá tràng, gây viêm dính nhiều vị trí, khiến phẫu thuật trở nên phức tạp.

Ê-kíp phẫu thuật lấy dị vật ra cho trẻ. Ảnh: BVCC.

Sau 4 giờ mổ mở, ê-kíp lấy ra nguyên vẹn cành cây, khâu phục hồi tổn thương và làm hậu môn tạm. Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định, dự kiến sẽ xuất viện sau một tuần và tái khám sau một tháng để đóng hậu môn tạm.

Bác sĩ Hiền cho biết may mắn dị vật không đâm vào mạch máu lớn nên bé không nguy hiểm tính mạng. Ngoài ra, việc điều trị viêm phổi bằng kháng sinh phổ rộng trước đó đã vô tình giúp ngăn ngừa nhiễm trùng nặng.

"Dị vật xuyên vùng hậu môn ở trẻ từng được ghi nhận, thường gặp khi các em vui chơi ở ao hồ, sông suối. Tuy nhiên, trường hợp này rất hy hữu vì dị vật dài và tồn tại trong bụng suốt thời gian dài", bác sĩ Hiền nói.

Bác sĩ Hiền khuyến cáo phụ huynh không để trẻ vui chơi tại ao hồ, sông suối khi không có người lớn giám sát, đặc biệt trong mùa mưa bão. Khi xảy ra tai nạn, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời để xử lý.