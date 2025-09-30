Bộ trưởng Y tế Malaysia cạo đầu để ủng hộ bệnh nhân ung thư

Bộ trưởng Y tế Malaysia Dzulkefly Ahmad mặc áo hồng, trực tiếp cạo đầu tại sự kiện Bald and Beautiful Day 2025, thể hiện sự đồng hành với bệnh nhân ung thư.

Bộ trưởng Y tế Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad cạo tóc trong sự kiện.

Mới đây, sự kiện Bald and Beautiful Day 2025 nhằm gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư và nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm soát sức khỏe sớm đã diễn ra tại Lakeside Mall, Elmina (Malaysia), thu hút hơn 3.000 người tham dự. Dù trời mưa, chương trình vẫn diễn ra trong không khí sôi nổi và quyên góp được khoảng 320.000 ringgit (gần 2 tỷ đồng ) hỗ trợ bệnh nhân ung thư, theo The Vibes.

Trong số 267 người trực tiếp cạo đầu để lan tỏa thông điệp đồng hành cùng bệnh nhân có Bộ trưởng Y tế Dzulkefly Ahmad. Ông mặc áo hồng giống nhiều người tham dự và vui vẻ để tình nguyện viên cạo tóc. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành điểm nhấn của chương trình.

Hiệp hội Ung thư Vú Malaysia (BCWA) bày tỏ sự trân trọng trước hành động của Bộ trưởng, gọi đây là “một cam kết trọn vẹn trong việc lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của tầm soát sức khỏe và phát hiện sớm bệnh tật”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Dzulkefly Ahmad kêu gọi người dân chủ động khám sức khỏe định kỳ như một biện pháp phòng ngừa sớm. Theo The Star, ông dẫn số liệu cho thấy hơn 60% bệnh nhân ung thư ở Malaysia chỉ được chẩn đoán ở giai đoạn 3 hoặc 4, khiến cơ hội điều trị giảm, gia đình chịu thêm gánh nặng tâm lý, tài chính và hệ thống y tế quốc gia bị áp lực lớn. Trung bình mỗi năm, Malaysia ghi nhận hơn 50.000 ca ung thư mới, phổ biến nhất là ung thư vú, đại trực tràng, phổi và tuyến tiền liệt.

Để cải thiện tình hình, nhiều chương trình tầm soát đã được triển khai bởi Hội Ung thư Quốc gia Malaysia phối hợp cùng các tổ chức phi chính phủ, đồng thời Bộ Y tế cũng triển khai các gói khám bệnh như Peka B40 và Sáng kiến Tầm soát Sức khỏe Quốc gia (NHSI).

“Mục tiêu của chúng tôi là thực hiện hơn một triệu lượt tầm soát, giúp phát hiện sớm các bệnh mạn tính”, ông Dzulkefly nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi mở rộng các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng.

Về vấn đề ngân sách, ông Dzulkefly cho biết Bộ Y tế kỳ vọng sẽ tiếp tục được phân bổ hợp lý trong dự toán năm 2026, dự kiến trình vào ngày 10/10. Năm nay, lĩnh vực y tế được phân bổ 45,27 tỷ ringgit, nằm trong nhóm hai bộ có ngân sách lớn nhất.

Đánh giá về sự kiện, Bộ trưởng nhấn mạnh giá trị của chương trình không chỉ ở số tiền gây quỹ mà còn ở việc tạo ra một diễn đàn giúp cộng đồng nâng cao hiểu biết và ý thức phòng ngừa ung thư.