Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM có giám đốc mới

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh vừa được bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, đặt mục tiêu xây dựng cơ sở này thành trung tâm nhi khoa hàng đầu Đông Nam Á.

Sở Y tế TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm giám đốc bệnh viện. Ảnh: Văn Thành.

Sáng 30/9, Sở Y tế TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh giữ chức Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ở cương vị mới, ông Minh đặt mục tiêu đưa bệnh viện trở thành trung tâm y tế chuyên sâu về nhi khoa của khu vực Đông Nam Á.

Tân giám đốc cho biết chiến lược phát triển của bệnh viện dựa trên 3 trụ cột gồm nâng cao năng lực chuyên môn, cải tiến chất lượng điều trị phục vụ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Trong đó, kỹ thuật y khoa sẽ là nền tảng vững chắc để bệnh viện duy trì sự phát triển lâu dài. Song song, bệnh viện đặt trọng tâm vào sự hài lòng của bệnh nhi, thân nhân, học viên và đảm bảo quyền lợi cho nhân viên y tế. Mỗi sáng kiến, cải tiến sẽ được khuyến khích để tăng hiệu quả vận hành, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao.

Ngoài ra, bệnh viện tập trung phát triển đồng bộ trên 3 phương diện chiến lược: cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và chuyên khoa sâu.

Trong nhiệm kỳ mới, bác sĩ Minh đề ra 5 chương trình then chốt

Xây dựng bệnh viện trở thành trung tâm chuyên sâu và đa khoa toàn diện.

Phát triển thành trung tâm đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học về nhi khoa.

Hình thành môi trường bệnh viện thân thiện, chuyên nghiệp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tiến tới bệnh viện thông minh.

Phấn đấu trở thành cơ sở y tế phát triển bền vững.

Ông nhấn mạnh một trong những ưu tiên hàng đầu là hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường nghiên cứu khoa học.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, gửi lời tri ân tới lãnh đạo ngành y tế, đồng nghiệp đã đồng hành trong nhiều năm công tác. Ông tin tưởng thế hệ lãnh đạo mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đưa bệnh viện vững mạnh và đổi mới hơn nữa để chăm sóc sức khỏe trẻ em.