Tin mừng cho những người uống cà phê

Ngoài công dụng “đánh thức” tinh thần, cà phê còn mang đến nhiều lợi ích không thể ngờ cho lá gan.

Cà phê là thức uống quen thuộc của nhiều người trẻ hiện nay. Ảnh: Freepik.

Cà phê từ lâu đã là thức uống quen thuộc của nhiều người, thường được lựa chọn để khởi đầu ngày mới hay giữ tỉnh táo khi làm việc. Thế nhưng, ít ai biết rằng bên cạnh tác dụng giúp tinh thần minh mẫn, cà phê còn mang đến nhiều lợi ích cho lá gan.

Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra những người duy trì thói quen uống cà phê đều đặn hàng ngày có tỷ lệ mắc các bệnh về gan thấp hơn hẳn. Từ nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ, xơ gan cho đến ung thư gan đều có thể giảm đáng kể khi con người bổ sung cà phê với liều lượng phù hợp.

Theo Tạp chí Lâm sàng và Thực nghiệm Gan mật, việc uống cà phê giúp cải thiện chỉ số men gan và làm chậm quá trình tổn thương ở người có nguy cơ cao. Những ai uống từ hai cốc trở lên mỗi ngày được ghi nhận có tỷ lệ mắc xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan thấp hơn, đồng thời nguy cơ tử vong do các bệnh lý gan mạn tính cũng giảm rõ rệt.

Không chỉ dừng ở đó, trong cà phê chứa những hợp chất sinh học có giá trị, tiêu biểu như caffeine và acid chlorogenic. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng ức chế tình trạng viêm, ngăn chặn sự hình thành sẹo ở gan, đồng thời hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tất cả đều là yếu tố then chốt giúp lá gan hoạt động ổn định.

Đáng chú ý, cà phê còn giúp điều hòa men gan, phòng ngừa sự tích tụ mỡ trong gan, hạn chế hình thành mô xơ và đặc biệt làm giảm đáng kể nguy cơ tiến triển thành ung thư gan. Chính vì vậy, ngày càng nhiều chuyên gia khuyến nghị cà phê như một biện pháp đơn giản, dễ thực hiện để bảo vệ sức khỏe gan.

Bác sĩ Khâu Tiểu Trân, Bệnh viện Tây Viên (Đài Loan, Trung Quốc) cũng nhấn mạnh chỉ cần 2-3 cốc cà phê đen mỗi ngày đã đủ giúp giảm tới 23% nguy cơ gan nhiễm mỡ và khoảng 40% nguy cơ mắc ung thư gan. Phát hiện này trùng khớp với kết quả từ nhiều phân tích tổng hợp quốc tế, thậm chí đã được Hiệp hội Gan Mỹ đưa vào hướng dẫn lâm sàng.

Tuy nhiên, cà phê chỉ phát huy lợi ích khi được sử dụng hợp lý. Uống quá nhiều có thể gây tim đập nhanh, bồn chồn hay mất ngủ. Vì vậy, mỗi người cần hiểu rõ ngưỡng dung nạp của bản thân, tránh uống vào buổi chiều tối để không ảnh hưởng giấc ngủ.

Tốt nhất, hãy ưu tiên cà phê đen nguyên chất, hạn chế thêm đường sữa hoặc hương liệu nhân tạo để giữ trọn giá trị sức khỏe. Ngoài ra, không nên uống khi bụng rỗng vì có thể gây khó chịu cho dạ dày.

Dù mang đến nhiều lợi ích cho gan, song cà phê không thể thay thế cho chế độ dinh dưỡng cân bằng và lối sống lành mạnh. Ăn uống khoa học, tránh thực phẩm mốc chứa độc tố aflatoxin, vốn là chất gây ung thư gan mạnh, cùng với việc vận động hợp lý và ngủ đủ giấc mới là nền tảng quan trọng nhất để bảo vệ gan bền vững.