Dấu hiệu âm thầm cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ

Cảm giác mệt mỏi không dứt, đầy hơi, khó giảm cân, dễ bị bầm tím là những dấu hiệu cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ mọi người thường bỏ qua.

Cảm giác đầy hơi, nặng nề ở bụng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ. Ảnh: Canva.

Gan nhiễm mỡ là tình trạng tích tụ mỡ trong tế bào gan. Sự tích tụ mỡ này có thể dẫn đến viêm gan và tổn thương gan theo thời gian. Nếu không được điều trị, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng bao gồm xơ gan, suy gan và tăng nguy cơ ung thư gan.

Bệnh gan nhiễm mỡ thường không có triệu chứng trong giai đoạn đầu, nghĩa là người bệnh có thể không nhận ra mình mắc bệnh cho đến khi được phát hiện qua kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển nặng hơn, một số dấu hiệu nhất định có thể xuất hiện.

Mệt mỏi không dứt

Theo India Times, một trong những dấu hiệu sớm nhất của bệnh gan nhiễm mỡ là mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Không phải kiểu mệt mỏi khi bạn thức quá khuya để lướt web hoặc làm việc cả ngày dài. Đây là loại mệt mỏi sâu hơn, giống như cơ thể luôn trong tình trạng kiệt sức bất kể bạn làm gì hay nghỉ ngơi đầy đủ.

Gan đóng vai trò rất lớn trong quá trình chuyển hóa năng lượng. Khi bị quá tải bởi lượng mỡ thừa, gan không thể xử lý chất dinh dưỡng hoặc giải độc cơ thể hiệu quả. Kết quả là bạn cảm thấy mình lúc nào cũng uể oải, ngay cả khi lối sống không thay đổi.

Cảm giác đầy hơi hoặc nặng nề quanh bụng

Theo Money Control, khi bệnh gan nhiễm mỡ tiến triển, dịch tích tụ trong bụng có thể dẫn đến sưng và cảm giác đầy bụng. Tình trạng này, được gọi là cổ trướng, là hậu quả của việc suy giảm chức năng gan trong việc điều hòa cân bằng dịch.

Một số người mắc bệnh gan nhiễm mỡ có thể bị đau nhẹ hoặc khó chịu ở vùng bụng trên bên phải, vị trí của gan. Cảm giác khó chịu này có thể là dấu hiệu của tình trạng viêm hoặc phì đại gan. Khi gan bị phì đại do tích tụ mỡ, nó có thể bắt đầu chèn ép các cơ quan xung quanh và gây khó chịu.

Chán ăn

Bệnh gan nhiễm mỡ có thể gây giảm cảm giác thèm ăn hoặc cảm giác no ngay cả khi chỉ ăn một lượng nhỏ. Chán ăn là kết quả của sự thay đổi trong quá trình trao đổi chất và mất cân bằng nội tiết tố liên quan đến rối loạn chức năng gan.

Dễ bị bầm tím

Rối loạn chức năng gan có thể làm gián đoạn khả năng sản xuất các yếu tố đông máu của cơ thể, dẫn đến dễ bị bầm tím hoặc chảy máu kéo dài. Vai trò của gan trong việc tổng hợp các protein đông máu khiến nó trở nên rất quan trọng trong việc duy trì chức năng đông máu bình thường.

Người bệnh gan nhiễm mỡ rất dễ bị bầm tím hoặc chảy máu kéo dài trên da. Ảnh: Freepik.

Khó giảm cân

Nếu bạn áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh, vận động cơ thể, cắt giảm đường nhưng cân nặng vẫn không giảm, điều này có thể cảnh báo gan đang làm việc chậm lại. Một trong những công việc chính của gan là chuyển hóa chất béo. Khi gan đã quá tải chất béo, quá trình đó sẽ bị gián đoạn.

Người mắc bệnh gan nhiễm mỡ thường bị tăng cân quanh vùng bụng, ngay cả khi không thay đổi chế độ ăn uống. Tệ hơn, gan trở nên kém hiệu quả hơn trong việc đốt cháy chất béo, khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Buồn nôn nhẹ nhưng dai dẳng

Buồn nôn không phải lúc nào cũng nghiêm trọng. Đôi khi, đó là cảm giác buồn nôn nhẹ, kéo dài sau bữa ăn, đặc biệt là sau khi ăn đồ nhiều dầu mỡ hoặc chiên rán. Điều này là do gan giúp tiêu hóa chất béo bằng cách sản xuất mật. Khi gan hoạt động không tốt, quá trình tiêu hóa trở nên chậm chạp và khó chịu.

Khát nước và đi tiểu nhiều

Bệnh gan nhiễm mỡ có thể liên quan đến các bệnh lý như tiểu đường hoặc hội chứng chuyển hóa, gây ra tình trạng khát nước và đi tiểu nhiều. Các triệu chứng này có thể phát sinh do tình trạng kháng insulin và rối loạn chuyển hóa glucose liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ.