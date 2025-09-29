Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sức khỏe

Một người ở Vĩnh Long được bảo hiểm chi trả 28 tỷ đồng

  • Thứ hai, 29/9/2025 13:29 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Trong 5 năm, một bệnh nhân tại Vĩnh Long đã được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tổng cộng hơn 28 tỷ đồng chi phí khám, chữa bệnh.

Bảo hiểm y tế chi trả hàng chục tỷ đồng cho một ca bệnh. Ảnh minh hoạ: BVCC.

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, từ năm 2020 đến tháng 8/2025, có khoảng 41.188 trường hợp được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí từ 500 triệu đến trên 2 tỷ đồng, với tổng số tiền chi trả hơn 33.000 tỷ đồng. Nhiều ca bệnh hiểm nghèo nếu không có bảo hiểm y tế, gia đình gần như không thể kham nổi viện phí.

Riêng bệnh nhân ở Vĩnh Long nói trên mắc các bệnh: thiếu yếu tố VIII di truyền, viêm họng cấp, vết thương hở của các phần không đặc hiệu và khác của bụng. Quá trình điều trị kéo dài nhiều năm, chi phí lên đến hàng chục tỷ đồng, song phần lớn đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

Hiện bảo hiểm y tế chi trả cho hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật, từ thủ thuật cơ bản đến kỹ thuật cao như ghép tạng, phẫu thuật tim mạch, chẩn đoán hình ảnh hiện đại (MRI, CT, PET-CT). Người tham gia bảo hiểm y tế còn được thanh toán thuốc điều trị ung thư và bệnh hiểm nghèo có giá hàng trăm triệu đồng/lọ.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của Việt Nam đến năm 2024 đạt 94,2% dân số, tương đương hơn 95 triệu người, tiệm cận mục tiêu toàn dân. Mỗi năm, quỹ chi trả trên 190 triệu lượt khám chữa bệnh, gấp đôi so với trước năm 2013.

Dù đạt nhiều thành tựu, BHXH Việt Nam cho biết vẫn còn thách thức như tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế ở vùng sâu, vùng xa chưa đồng đều; chất lượng dịch vụ tuyến cơ sở còn hạn chế; chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến trên gia tăng nhanh, gây áp lực lớn cho quỹ.

Để tiến tới mục tiêu bao phủ toàn dân bền vững, BHXH Việt Nam kiến nghị Quốc hội và Chính phủ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường quản lý quỹ và hỗ trợ nhóm yếu thế tham gia bảo hiểm y tế.

Nguyễn Thuận

