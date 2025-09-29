Bỏ lỡ dấu hiệu duy nhất, cô gái mắc ung thư giai đoạn 3 ở tuổi 24

Chủ quan với dấu hiệu đi ngoài ra máu, cô gái 24 tuổi chỉ nghĩ mình bị trĩ. Thế nhưng, kết quả chẩn đoán khiến cô suy sụp: ung thư đại trực tràng giai đoạn 3.

Cô gái mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 3 khi chỉ mới 24 tuổi. Ảnh: Meagan Meadows.

Vừa mới tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp, Meagan Meadows, 24 tuổi (ở Nam California, Mỹ), chưa từng nghĩ mình lại mắc ung thư ở tuổi còn trẻ như vậy.

Ban đầu, Meadows gần như không nhận ra bất thường khi chỉ thấy một chút máu sau khi đi vệ sinh. Máu rất mờ nhạt - chỉ đủ để cô cảm thấy hơi sợ. Nhưng cũng may cô đã kể với một vài người bạn, và họ khuyên cô nên đi khám.

Mắc ung thư giai đoạn 3 ở tuổi 24

Lúc đầu, Meadows cho rằng đó là do bệnh trĩ, căng thẳng, chế độ ăn uống không ổn, hoặc cả ba. Bác sĩ cũng cho hay tình trạng này khó có thể nghiêm trọng vì cô còn trẻ. Các xét nghiệm và siêu âm ban đầu đều cho kết quả gần như bình thường, ngoại trừ tình trạng thiếu sắt nhẹ và dày thành ruột, có thể do mất nước hoặc thiếu chất xơ.

Để chắc chắn hơn, Meadows đã lên lịch nội soi đại tràng. Cô chỉ nghĩ đến tình trạng viêm loét đại tràng và hy vọng mình đã phản ứng thái quá. "Tôi chỉ nghĩ mình mới 24 tuổi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả", Meadows nói với Business Insider. "Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì rõ ràng mình vẫn ổn. Tôi suýt nữa đã hủy cuộc hẹn".

Tuy nhiên, kết quả nội soi phát hiện một khối u to bằng quả óc chó trong đại tràng của cô. Sinh thiết sau đó phát hiện đó là ung thư. Một loạt các xét nghiệm theo dõi sau đó cho thấy ung thư đã di căn đến các hạch bạch huyết xung quanh - chẩn đoán giai đoạn 3.

Meadows cho biết cô rất sốc khi nghe chẩn đoán này và mừng vì đã tự bảo vệ mình và thực hiện nội soi đại tràng, nhưng cô cũng ước gì điều đó xảy ra sớm hơn.

Sau khi phát hiện bệnh, cô đã đăng tải trải nghiệm của mình trên mạng xã hội, chia sẻ với hơn 2 triệu người xem về chẩn đoán của mình và số ca ung thư đại trực tràng khởi phát sớm ngày càng tăng. Cô hy vọng mình có thể khuyến khích những người trẻ khác cũng đi khám, ngay cả khi họ nghĩ rằng điều đó có thể ổn.

Meadows cho biết: "Nếu tôi biết rằng có nhiều người trẻ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng như vậy, tôi đã coi trọng triệu chứng này hơn".

Máu trong phân là triệu chứng dễ bị bỏ qua

Ung thư đại trực tràng rất khó chẩn đoán vì các triệu chứng có thể không xuất hiện cho đến khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển. Các triệu chứng điển hình, chẳng hạn đau bụng hoặc thay đổi thói quen đi vệ sinh, có thể mơ hồ và dễ nhầm lẫn với các tình trạng khác như hội chứng ruột kích thích.

Nghiên cứu cho thấy đối với những người dưới 55 tuổi mắc bệnh ung thư đại trực tràng, triệu chứng phổ biến nhất là chảy máu trực tràng.

Nhưng Meadows cho biết máu trong phân của cô - triệu chứng duy nhất của ung thư đại trực tràng giai đoạn 3 - rất khó nhìn thấy. Không có máu trên giấy vệ sinh, và cũng không có gì nhìn thấy rõ trong bồn cầu, vì máu đã bị hòa lẫn.

"Nó không phải là một lượng đáng lo ngại; không phải lúc nào cũng có. Tôi hầu như không bao giờ nhận thấy có máu ở đó", cô nói. "Tôi dễ dàng bỏ qua nó như một thứ gì đó khác".

Theo Business Insider, chảy máu trực tràng có thể khiến người bệnh cảm thấy khó khăn hoặc xấu hổ khi thảo luận, và bệnh nhân có thể ngần ngại đề cập đến vấn đề này ngay cả với bác sĩ. "Đó là vấn đề khá nhạy cảm", Meadows nói. "Rõ ràng là không ai muốn nói về phân của mình, nhưng tốt hơn hết là nên đi khám".

Nhiều triệu chứng ung thư đại trực tràng dễ bị nhầm lẫn với tình trạng khác. Ảnh: Rocky Mountain Cancer Centers.

Phải bảo tồn khả năng sinh sản trước khi điều trị

Meadows cho biết cô may mắn khi có bảo hiểm y tế từ bố mẹ để trang trải chi phí điều trị, bao gồm phẫu thuật và hóa trị.

Hóa trị và phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Vì vậy, Meadows buộc phải lựa chọn phương pháp điều trị bảo tồn khả năng sinh sản tốn kém. Chi phí tự chi trả khoảng 10.000 USD , bao gồm cả thủ thuật lấy trứng và các loại thuốc cần thiết.

"Mọi chuyện thật kỳ lạ. Từ một cô gái 24 tuổi bình thường, giờ đây tôi phải lên kế hoạch cho một điều mà tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ đến trong nhiều năm", cô đau lòng chia sẻ. "Tôi không ngờ mình lại phải cố gắng bảo vệ điều đó ở độ tuổi này".

Meadows đang trong giai đoạn giữa của các đợt hóa trị. Cô cho biết để có thể trải qua các buổi hóa trị kéo dài hàng giờ và thời gian nghỉ ngơi sau đó, cô phải đọc rất nhiều sách và hy vọng sẽ học được những sở thích mới như đan móc.

"Hóa trị chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bạn, cả về tinh thần lẫn thể chất. Và thật khó khăn khi biết rằng không có 100% khả năng nó sẽ không tái phát", cô nói. "Tôi chỉ đang cố gắng vượt qua từng ngày và cố gắng tận hưởng những gì mình có thể".