Loại quả giàu vitamin C số một

Với hàm lượng vitamin C dồi dào cùng nhiều khoáng chất thiết yếu, cam, ổi mang đến hàng loạt lợi ích cho sức khỏe, từ củng cố hệ miễn dịch cho đến hỗ trợ tim mạch.

Trái cây giàu vitamin C có thể được xem là lá chắn tự nhiên cho hệ miễn dịch. Ảnh: Freepik.

Một số loại trái cây quen thuộc không chỉ mang đến hương vị tươi mát mà còn là “kho dinh dưỡng” giúp tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.

Ổi, cam, bưởi, dứa... là những loại quả phổ biến giàu vitamin, khoáng chất thiết yếu, đồng thời chứa chất chống oxy hóa và hợp chất sinh học có lợi. Các thành phần này tham gia nhiều quá trình quan trọng của cơ thể, từ hỗ trợ tiêu hóa, chuyển hóa đến tăng cường miễn dịch và bảo vệ tim mạch.

Ổi

Ổi là loại quả nhiệt đới giàu dưỡng chất, nổi bật với hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào, theo WebMD. Nhờ đó, ổi mang đến nhiều tác động tích cực cho sức khỏe. Với hệ tiêu hóa, chất xơ trong ổi giúp điều hòa nhu động ruột, cải thiện tình trạng táo bón và tiêu chảy. Nhiều nghiên cứu cũng ghi nhận chiết xuất lá ổi có khả năng làm giảm cơn tiêu chảy và hỗ trợ người mắc hội chứng ruột kích thích.

Không chỉ vậy, các hợp chất chống oxy hóa trong ổi - như flavonoid, polyphenol - có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa tế bào, bảo vệ mạch máu và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Có một số nghiên cứu cũng ghi nhận rằng chiết xuất lá ổi có thể làm dịu đau bụng kinh, giảm mức độ đau so với giả dược hoặc thuốc giảm đau thông thường.

Cam mang đến nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Cam

Cam từ lâu được xem như một “kho dinh dưỡng” nhờ hàm lượng dồi dào vitamin và khoáng chất. Trong đó, nổi bật nhất là vitamin C - chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, nhờ vậy duy trì sức khỏe tế bào và giảm nguy cơ nhiều bệnh lý.

Không chỉ dừng ở vai trò bảo vệ, vitamin C còn tham gia vào hàng loạt quá trình thiết yếu của cơ thể. Chất này góp phần hình thành mạch máu, cơ, sụn và đặc biệt là collagen - “chất keo” liên kết và củng cố xương khớp, giúp hệ vận động thêm dẻo dai, chắc khỏe. Bên cạnh đó, vitamin C hỗ trợ tăng cường miễn dịch, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus, đồng thời cải thiện hấp thu sắt, qua đó phòng ngừa thiếu máu.

Đáng chú ý, nhiều nghiên cứu cũng ghi nhận vitamin C có thể giúp điều hòa huyết áp, giảm nồng độ cortisol - hormone căng thẳng, từ đó mang lại cảm giác thư giãn và góp phần bảo vệ tim mạch.

Bưởi

Ăn bưởi thường xuyên mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú và hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào. Trước hết, bưởi được biết đến nhiều với khả năng tăng cường miễn dịch. Lượng vitamin C cao trong loại quả này giúp bảo vệ tế bào trước vi khuẩn và virus, đồng thời rút ngắn thời gian hồi phục sau cảm lạnh.

Bưởi cũng được cho là có tác dụng phòng ngừa tình trạng kháng insulin - yếu tố dẫn đến nguy cơ tiểu đường type 2. Một nghiên cứu năm 2006 chỉ ra, ăn nửa quả bưởi tươi trước mỗi bữa có thể giúp giảm đáng kể nồng độ insulin và mức độ kháng insulin. Ăn bưởi còn giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Với sức khỏe tim mạch, bưởi góp phần giảm huyết áp và cholesterol, nhờ chứa kali và chất xơ.

Dứa

Dứa không chỉ là một loại quả nhiệt đới ngọt mát mà còn là nguồn cung cấp nhiều hợp chất quý giá mang lại đa dạng lợi ích cho sức khỏe. Dứa chứa nhiều chất chống oxy hóa, enzyme và vitamin giúp cơ thể khỏe mạnh hơn theo nhiều cách. Điểm nổi bật nhất của dứa là giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là flavonoid và hợp chất phenolic. Những hoạt chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa.

Không chỉ vậy, dứa còn là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy sản xuất collagen để duy trì làn da khỏe mạnh, đồng thời bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây hại.

Từ lâu, dứa cũng được ứng dụng trong y học cổ truyền để tăng cường miễn dịch và giảm viêm. Sự kết hợp giữa bromelain cùng vitamin C và nhiều khoáng chất khác có thể giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và làm dịu phản ứng viêm.