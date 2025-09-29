Dấu hiệu chứng tỏ bạn có thể nhiễm giun đũa

Nhiễm giun đũa có thể khiến người bệnh bị sốt, ho, đau bụng, chán ăn, buồn nôn, gan to, phát ban, thậm chí gặp vấn đề về thị lực.

Trứng giun có thể tồn tại rất lâu trong đất ở sân vườn, công viên và sân chơi. Ảnh: News-Medical.

Bệnh giun đũa là bệnh nhiễm trùng ở người do loại giun ký sinh trong ruột chó và mèo gây ra. Bệnh này phổ biến nhất ở trẻ nhỏ và người nuôi thú cưng, nhưng bất kỳ ai cũng có thể mắc phải.

Nguyên nhân

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trứng giun đũa chó (Toxocara canis) hoặc giun đũa mèo (Toxocara cati) đi vào phân của chúng. Trứng giun có thể tồn tại rất lâu trong đất ở sân vườn, công viên và sân chơi.

Trẻ nhỏ có thể nuốt phải trứng giun nếu thức ăn hoặc tay bị dính đất nhiễm giun. Trẻ em càng đặc biệt dễ nhiễm giun đũa vì không rửa tay kỹ hoặc không thường xuyên, và thích cho tay vào miệng.

Hố cát, nơi chó mèo thường xuyên đi vệ sinh và trẻ em thường xuyên chơi đùa, đặc biệt nguy hiểm khi tiếp xúc với trứng giun đũa chó. Trẻ em thường vô tình đưa trứng giun từ tay lên miệng và có thể ăn phải cát bị nhiễm giun đũa chó.

Người lớn cũng có thể nhiễm giun đũa nếu nuốt phải trứng khi chạm vào đất hoặc bụi bẩn bị ô nhiễm, các bề mặt bị ô nhiễm khác hoặc tay chưa rửa của người khác và bị nhiễm bệnh. Những người thường xuyên ăn thứ không phải là thực phẩm, chẳng hạn đất, bụi bẩn hoặc đất sét (chứng rối loạn ăn uống gọi là pica), có nguy cơ mắc bệnh giun đũa chó mèo cao.

Trong một số trường hợp hiếm gặp, mọi người có thể bị nhiễm giun do ăn thịt chưa nấu chín có chứa ấu trùng Toxocara (giun con).

Trứng giun sau khi nuốt vào ruột sẽ nở thành ấu trùng. Ấu trùng chui qua thành ruột và đi vào máu. Sau đó, chúng di chuyển đến các bộ phận khác của cơ thể, chẳng hạn gan, phổi, tim, não hoặc cơ.

Ấu trùng không phát triển thành giun đường ruột ở người như ở chó hoặc mèo. Nhưng chúng ký sinh hàng tháng, thậm chí hàng năm trong cơ thể người và có thể gây tổn thương bất kỳ cơ quan nào chúng đã xâm nhập.

Triệu chứng nhiễm giun đũa

Theo MSD Manuals (Cẩm nang y khoa trực tuyến Mỹ), người mắc bệnh giun đũa có thể không có triệu chứng. Nếu có, triệu chứng phụ thuộc vào bộ phận nào của cơ thể bị ảnh hưởng và có thể bao gồm:

Sốt

Ho hoặc thở khò khè

Đau bụng

Gan to

Chán ăn

Phát ban đôi khi trông giống như nổi mề đay

Hạch bạch huyết to

Các vấn đề về thị lực (mắt đỏ và đau, mắt có thể trông như bị lác, hoặc thị lực mờ hoặc đục, thậm chí mù mắt nếu không điều trị).

Người có triệu chứng nhẹ có thể không cần điều trị vì bệnh sẽ tự khỏi khi ấu trùng chết. Người bệnh có triệu chứng ảnh hưởng đến phổi, mắt hoặc các cơ quan quan trọng khác có thể được điều trị bằng thuốc chống ký sinh trùng để tiêu diệt ấu trùng. Đôi khi bác sĩ cũng cho dùng steroid để giảm viêm ở các cơ quan bị tổn thương.

Cách phòng ngừa

Để ngăn ngừa nguy cơ tiếp xúc với trứng hoặc ấu trùng gây bệnh giun đũa:

Tẩy giun thường xuyên cho thú cưng

Thường xuyên vệ sinh và khử trùng khu vực sinh hoạt của thú cưng và rửa tay kỹ sau đó

Mọi người trong gia đình nên rửa tay sạch sẽ sau khi chơi với thú cưng hoặc các động vật khác, sau khi chơi ngoài trời và trước khi chạm vào hoặc ăn thức ăn

Dạy trẻ nhỏ không được cho tay bẩn vào miệng và không được ăn đất

Không cho trẻ chơi ở những khu vực có phân vật nuôi

Rửa sạch, gọt vỏ hoặc nấu chín tất cả loại trái cây và rau củ trước khi ăn

Nấu chín thịt trước khi ăn

Tẩy giun định kỳ cho cả gia đình 6-12 tháng một lần.