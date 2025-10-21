Uống rượu bia bao lâu mới hết nồng độ cồn?

Các bác sĩ cảnh báo uống rượu bia dù ít vào tối hôm trước vẫn có thể vi phạm nồng độ cồn sáng hôm sau. Cơ thể cần từ 6 đến 12 giờ mới có thể loại bỏ hoàn toàn cồn.

Từ ngày 18/10, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn theo kế hoạch của Cục CSGT (Bộ Công an). Hàng trăm tổ công tác được bố trí tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm, tập trung kiểm tra người điều khiển phương tiện có dấu hiệu sử dụng rượu bia.

Chiến dịch này nhằm siết chặt việc tuân thủ quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe", góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Một câu hỏi nhiều tài xế, người dân băn khoăn là sau bao lâu kể từ khi uống rượu, bia thì nồng độ cồn trong máu và hơi thở mới trở về 0 để có thể lái xe an toàn, không vi phạm.

Trả lời câu hỏi, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga (Bộ Quốc phòng), cho biết cơ thể người có cơ chế đào thải cồn khá phức tạp: chỉ 10-15% lượng cồn được loại bỏ qua hơi thở, mồ hôi và da, trong khi 85-90% còn lại được xử lý tại gan.

"Trung bình, mỗi đơn vị cồn (tương đương 1/3 lon bia) cần khoảng một giờ để gan đào thải. Hai lon bia tương đương 3 đơn vị cồn, mất khoảng 3 giờ để xử lý và thêm 2-3 giờ để nồng độ cồn trong máu về 0%. Như vậy, phải sau 6 tiếng uống bia, cơ thể mới hoàn toàn hết cồn", bác sĩ Hoàng phân tích.

Trung bình, mỗi đơn vị cồn (tương đương 1/3 lon bia) cần khoảng một giờ để gan đào thải. Ảnh: Freepik.

Với người uống nhiều hơn - khoảng 5-6 lon bia (8-9 đơn vị cồn) - cơ thể cần tối thiểu 12 giờ để nồng độ cồn trở về mức an toàn. Điều này lý giải vì sao nhiều người uống rượu bia vào tối hôm trước nhưng đến trưa hôm sau vẫn bị phát hiện có cồn khi kiểm tra.

Hiện nay, chỉ cần máy đo phát hiện có cồn trong hơi thở, dù dưới mức 0,25 mg/L, người điều khiển phương tiện đã bị xem là vi phạm. Vì vậy, bác sĩ Hoàng khuyến cáo: "Nếu có ý định lái xe, tuyệt đối không uống bia rượu ít nhất 5-6 giờ trước đó, kể cả một cốc nhỏ".

Cũng theo bác sĩ Hoàng, khả năng giải phóng nồng độ cồn sau khi uống rượu bia khác nhau ở mỗi người, phụ thuộc vào cơ địa, men chuyển hóa cồn và chức năng gan. Chính vì vậy, có người chỉ uống một chút đã say, trong khi người khác uống nhiều vẫn tỉnh táo.

Tốc độ đào thải cồn cũng không giống nhau. Với cùng lượng bia, thời gian sau uống, có người chỉ mất khoảng 4 tiếng để đưa nồng độ cồn về 0 sau khi uống 2 lon bia, nhưng cũng có người vẫn còn nồng độ cồn trong cơ thể dù đã qua nhiều giờ.

Những người có bệnh lý gan, suy dinh dưỡng hay cơ địa chuyển hóa kém thường cần nhiều thời gian hơn để loại bỏ cồn hoàn toàn.