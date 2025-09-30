Triệu chứng bệnh tay chân miệng theo từng giai đoạn

|
Trước khi các nốt ban xuất hiện, người bệnh tay chân miệng thường gặp triệu chứng cúm, lở miệng. Ảnh: Freepik.
Tay chân miệng (HFMD) là bệnh truyền nhiễm do virus coxsackie rất dễ lây lan gây ra. Bệnh đặc biệt phổ biến ở trẻ nhỏ, thường kéo dài 7-10 ngày và tự khỏi nếu được chăm sóc tại nhà.
Các giai đoạn bệnh tay chân miệng
Giai đoạn 1: Các triệu chứng giống cúm
Bệnh tay chân miệng (HFMD) thường bắt đầu với các triệu chứng phổ biến của nhiễm virus, bao gồm sốt, mệt mỏi, chán ăn và sổ mũi. Nhiều trẻ cũng bị đau họng, kéo dài 1-3 ngày.
Giai đoạn 2: Loét miệng
Loét miệng có thể xuất hiện ngay sau các triệu chứng giống cúm và trước triệu chứng phát ban trên da, nhưng cũng có nhiều trường hợp trùng lặp. Các vết loét thường xuất hiện ở hai bên lưỡi, bên trong má, nướu và vòm miệng. Chúng thường gây đau đớn, khiến trẻ khó ăn uống và một số trẻ có thể chảy nước dãi hoặc bị mất nước.
Cho trẻ uống nhiều nước và tránh bất cứ thứ gì cay hoặc có tính axit. Cho trẻ uống thuốc giảm đau nếu cần.
Giai đoạn 3: Phát ban da
Phát ban da là giai đoạn cuối của bệnh tay chân miệng. Ban thường bắt đầu bằng những đốm đỏ, phẳng trên da và có thể tiến triển thành mụn nước. Ban thường gây ngứa hoặc đau. Nó có nhiều khả năng xuất hiện trên lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, chân và tay.
Mục tiêu ở giai đoạn này là ngăn ngừa các vết phồng rộp bị nhiễm trùng. Cố gắng ngăn trẻ gãi hoặc cậy da. Giữ vết phồng rộp sạch sẽ và băng lại nếu cần.
Hãy gọi bác sĩ nếu trẻ bị tay chân miệng và có bất kỳ triệu chứng nào sau đây:
- Sốt cao
- Đau đầu
- Cổ cứng
- Da quá khô
- Uể oải
- Nước tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu
Một số trường hợp có thể bị mất móng tay hoặc móng chân trong vài tuần sau khi mắc bệnh tay chân miệng. Điều này có thể đáng sợ, nhưng vô hại, móng thường tự mọc lại.
|Giai đoạn bệnh
|Triệu chứng
|Khoảng thời gian
|Các triệu chứng giống cúm
|Sốt, chán ăn, đau họng, sổ mũi
|1-3 ngày
|Loét miệng
|Loét đau hoặc phồng rộp trong miệng, chảy nước dãi quá nhiều, chán ăn uống
|5-8 ngày
|Phát ban da
|Phát ban ở tay và chân, có thể bị phồng rộp
|5-8 ngày
Cách phòng ngừa
Không có cách chữa trị hay phương pháp điều trị đặc hiệu nào cho bệnh HFMD. Virus tự khỏi và cha mẹ chỉ có thể cố gắng kiểm soát các triệu chứng của con mình. Tuy nhiên, ở giai đoạn phát ban trên da, có thể ngăn ngừa nhiễm trùng bằng cách để vết phồng rộp tự lành - tránh nặn hoặc gãi chúng.
Bệnh HFMD lây lan từ người sang người qua ho, hắt hơi cũng như qua phân, do đó, mọi người có thể ngăn ngừa bệnh lây lan bằng cách:
- Dạy trẻ che miệng khi ho và hắt hơi
- Rửa tay thường xuyên, đặc biệt là sau khi sử dụng khăn giấy và thay tã
- Làm sạch hoặc khử trùng các vật dụng hoặc bề mặt thường xuyên sử dụng hoặc dùng chung
- Tránh dùng chung đồ dùng vệ sinh cá nhân như cốc, đồ dùng và khăn tắm
- Khuyến khích trẻ mắc bệnh HFMD tránh xa anh chị em ruột hoặc những trẻ nhỏ khác
- Tránh đưa tay lên mắt, mũi và miệng.
Khoảng trống y khoa về một hội chứng quen thuộc
Căng thẳng độc hại là một hội chứng nhiều người gặp phải. Có điều, các nghiên cứu y khoa về vấn đề này chưa toàn diện. Đây là khoảng trống gây khó khăn cho việc điều trị.Mục Sức khỏe giới thiệu cuốn sách Tầng giếng sâu – cuốn sach mang tới cho người đọc một cái nhìn đầy đủ và sâu sắc hơn về những ảnh hưởng của "nghịch cảnh thời thơ ấu" (ACE) với sức khỏe tinh thần của con người.