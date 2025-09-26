Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 thói quen âm thầm gây hại thận

  • Thứ sáu, 26/9/2025 20:28 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Nhiều thói quen tưởng chừng vô hại trong sinh hoạt hàng ngày lại có thể làm hao tổn thận khí, khiến thận suy yếu dần theo thời gian.

Ăn quá nhiều muối (natri) có thể gây hại cho thận.

Khoảng 850 triệu người trên toàn cầu đang phải đối mặt với các bệnh lý về thận, chủ yếu là bệnh thận mạn tính. Nhiều vấn đề sức khỏe này có thể bắt nguồn từ những thói quen hàng ngày mà chúng ta thường bỏ qua. Việc nhận diện và điều chỉnh những thói quen không tốt có thể giúp cải thiện sức khỏe thận.

Dưới đây là một số thói quen phổ biến gây hại cho thận:

Lạm dụng thuốc giảm đau gây hại thận

Theo thông tin đăng trên trang TOI, việc lạm dụng thuốc giảm đau, đặc biệt là nhóm thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) như ibuprofen, aspirin hay naproxen, có thể gây hại cho thận.

Những thuốc này làm giảm lưu lượng máu đến thận và nếu dùng thường xuyên hoặc kéo dài, nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính (CKD) sẽ tăng lên. Vì vậy, bác sĩ luôn khuyến cáo chỉ dùng thuốc giảm đau khi thật sự cần thiết và đúng theo chỉ định.

Thói quen ăn quá nhiều muối

Ăn quá nhiều muối (natri) có thể gây hại cho thận. Lượng muối dư thừa làm tăng huyết áp - một trong những yếu tố hàng đầu gây tổn thương thận. Để giảm muối, bạn có thể thay thế bằng các loại thảo mộc và gia vị tự nhiên. Đồng thời, nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh hay đồ ăn vặt đóng gói, vì chúng thường chứa rất nhiều muối và phụ gia, không chỉ gây hại cho thận mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân.

Uống không đủ nước

Thận cần đủ nước để hoạt động bình thường, bởi nước giúp hòa loãng và đào thải chất thải ra khỏi cơ thể. Khi thiếu nước, thận sẽ khó loại bỏ độc tố, lâu dần dễ dẫn đến hình thành sỏi thận hoặc tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.

thoi quen hai than anh 1

Thói quen không uống đủ nước có thể dễ dẫn đến hình thành sỏi thận hoặc tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.

Ngủ không đủ giấc

Giấc ngủ chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng nhất cho sức khỏe toàn thân, trong đó có thận. Thiếu ngủ làm rối loạn chu kỳ ngủ - thức, vốn là cơ chế điều hòa hoạt động của thận, từ đó ảnh hưởng đến chức năng lọc thải. Hãy cố gắng duy trì giấc ngủ 7–9 giờ mỗi đêm để bảo vệ sức khỏe thận.

Ăn quá nhiều đường

Cũng giống như muối, đường dư thừa có thể gây hại cho thận. Ăn nhiều đường làm tăng nguy cơ béo phì, từ đó kéo theo huyết áp cao và tiểu đường - hai nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh thận mạn tính.

Hút thuốc

Một trong những cách tốt nhất để bảo vệ thận là từ bỏ thuốc lá. Nhiều nghiên cứu cho thấy người hút thuốc thường có protein xuất hiện trong nước tiểu - dấu hiệu cảnh báo sớm của tổn thương thận.

Rượu bia

Uống nhiều rượu có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho thận. Ngoài chức năng lọc chất thải, thận còn duy trì cân bằng nước trong cơ thể. Khi uống rượu, quá trình này bị rối loạn, cơ thể dễ mất nước và huyết áp tăng cao, từ đó làm hại trực tiếp đến thận.

11 giờ trước

Nhiều người ở chung cư TP.HCM nhập viện sau khi ăn bánh mì

Sáng 26/9, nhiều cư dân tại một chung cư ở phường Long Bình, TP.HCM phản ánh có biểu hiện sốt, nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì mua cùng ngày tại cửa hàng trong khu vực.

12 giờ trước

https://suckhoedoisong.vn/7-thoi-quen-am-tham-gay-hai-than-169250926110039212.htm

Bích Ngọc / Sức Khỏe & Đời Sống

thói quen hại thận NSAID Thuốc giảm đau Ibuprofen Bệnh thận bệnh thận mạn tính

