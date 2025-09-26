Bệnh viện TP.HCM làm được 'điều chưa từng có'

Sở Y tế TP.HCM công bố 93% bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, đánh dấu bước tiến lớn trong chuyển đổi số y tế, giảm thủ tục, nâng cao trải nghiệm người bệnh.

Ngành y tế TP.HCM dần về đích trong việc triển khai bệnh án điện tử. Ảnh: Duy Hiệu.

Từ chỗ chỉ có vỏn vẹn 7 bệnh viện làm được, nay gần như toàn bộ hệ thống y tế TP.HCM đã “lên đời” bệnh án điện tử. Hành trình này không chỉ là cuộc chạy đua công nghệ mà còn là thách thức với các cơ sở y tế, buộc họ thay đổi tư duy quản lý và cách phục vụ người bệnh.

Cuộc “bứt tốc” của toàn thành phố

Ngày 26/9, Sở Y tế TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố kết quả triển khai bệnh án điện tử và kế hoạch chuẩn hóa kho dữ liệu y tế tập trung. Sự kiện này được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của ngành y tế thành phố, hướng đến mục tiêu hiện đại hóa quản lý, giảm thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng nhìn nhận với hệ thống 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế, 168 trạm y tế xã, 296 điểm trạm và hơn 10.600 phòng khám (trong đó có 417 phòng khám đa khoa), việc triển khai đồng bộ bệnh án điện tử theo đúng tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng là thách thức rất lớn.

Ngay từ khi Bộ Y tế ban hành kế hoạch, Sở đã xây dựng hành động cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị, đồng thời thường xuyên đôn đốc, giám sát. Bên cạnh đó, nhiều chương trình tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật được tổ chức để các bệnh viện chủ động triển khai.

"Tại từng đơn vị, ban giám đốc trực tiếp chỉ đạo, bố trí nhân sự phụ trách, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, lựa chọn phần mềm phù hợp và đào tạo đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng để vận hành thực tế", PGS Thượng nói.

Lãnh đạo các bệnh viện của TP.HCM giơ bảng đồng thuận xây dựng kho dữ liệu của ngành. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Những nỗ lực này đã tạo nên bước chuyển rõ rệt. Vào tháng 4, khi Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, báo cáo cho thấy mới có 20% đơn vị triển khai bệnh án điện tử, chỉ 7 bệnh viện đủ điều kiện, trong khi 35 bệnh viện thẳng thắn thừa nhận “chưa thể thực hiện”. Sau 5 tháng, TP.HCM đã bứt tốc, nâng số bệnh viện triển khai lên 153/164, đạt tỷ lệ hơn 93%.

Trong đó, khối bệnh viện công lập đạt 100% (60/60 đơn vị), khối bộ, ngành gần tuyệt đối với 13/14 đơn vị và khối tư nhân cũng ghi nhận 80/90 bệnh viện triển khai (hơn 89%).

Nếu xét phạm vi ứng dụng, 64% bệnh viện công lập và 65% bệnh viện tư nhân đã triển khai bệnh án điện tử ở quy mô toàn viện. Về hình thức đầu tư, phần lớn lựa chọn thuê dịch vụ công nghệ thông tin để tối ưu chi phí.

Hướng đến hệ sinh thái y tế thông minh

Một điểm nhấn trong giai đoạn vừa qua là việc Sở Y tế đưa vào thí điểm nền tảng bệnh án điện tử dùng chung. Giải pháp này được ví như “lưới an toàn” cho những bệnh viện công lập còn khó khăn về nguồn lực, giúp tiết kiệm chi phí, đồng bộ dữ liệu, rút ngắn thời gian xây dựng mẫu bệnh án theo Thông tư 32 và tạo sự liên thông khi chia sẻ dữ liệu lên kho chung.

Theo thạc sĩ Trần Đức Định, quyền Trưởng phòng Công nghệ thông tin Sở Y tế TP.HCM, nền tảng dùng chung đã được triển khai thí điểm tại 4 bệnh viện công lập và một số bệnh viện tư nhân, bước đầu cho thấy hiệu quả trong việc kết nối dữ liệu, hình thành công cụ giám sát, quản trị và phân tích tình hình sức khỏe cộng đồng.

Cùng lúc, Sở Y tế cũng tập trung vào an toàn thông tin, đây là yếu tố then chốt khi vận hành bệnh án điện tử. Nhiều buổi tập huấn, hướng dẫn thực hành đã được tổ chức; phần mềm quản lý tiến độ được xây dựng, cho phép lãnh đạo Sở theo dõi tình hình triển khai tại từng bệnh viện, thậm chí ngay trên thiết bị di động.

Sở Y tế khẳng định bệnh án điện tử bước đầu mang lại nhiều lợi ích như rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm giấy tờ hành chính, tăng tính minh bạch trong quản lý và nâng cao trải nghiệm người bệnh. Tuy nhiên, các bệnh viện vẫn gặp khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin, thiếu nhân lực chuyên môn, chi phí vận hành chưa được tính đúng, tính đủ vào viện phí.

Trong giai đoạn tới, ngành y tế TP.HCM sẽ mở rộng triển khai đến tất cả cơ sở khám chữa bệnh, chuẩn hóa và hoàn thiện kho dữ liệu tập trung. Đồng thời, Sở sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn trong dự báo dịch bệnh, nghiên cứu khoa học và quản trị y tế.

"Mục tiêu lâu dài là hình thành hệ sinh thái y tế thông minh, phục vụ định hướng xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại và đáng sống", ông Định nhấn mạnh.