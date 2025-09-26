Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Nhiều người ở chung cư TP.HCM nhập viện sau khi ăn bánh mì

  • Thứ sáu, 26/9/2025 13:06 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Sáng 26/9, nhiều cư dân tại một chung cư ở phường Long Bình, TP.HCM phản ánh có biểu hiện sốt, nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì mua cùng ngày tại cửa hàng trong khu vực.

Trưa 26/9, đại diện Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM xác nhận cơ quan này đã tiếp nhận thông tin từ người dân và đang phối hợp các đơn vị liên quan để điều tra, xác minh nguyên nhân.

Theo phản ánh từ cư dân, nhiều người lớn và trẻ em trong chung cư xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt cao trong những ngày 24-25/9.

Chị Th., một cư dân tại đây, cho biết chị và con trai út đều gặp vấn đề sức khỏe sau khi ăn bánh mì chiều 24/9. Đến ngày hôm sau, chị bắt đầu tiêu chảy, sốt cao, nôn ói liên tục và phải đến phòng khám để truyền nước.

ngo doc banh mi anh 1

Một bệnh nhân nghi bị ngộ độc phải nhập viện sau khi ăn bánh mì. Ảnh: NVCC.

Sau khi bệnh không thuyên giảm, chị nhập cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, được bác sĩ chẩn đoán nhiễm khuẩn đường ruột nặng và phải truyền thuốc liều cao.

Con trai út của chị Th. cũng bị sốt và tiêu chảy sau khi ăn một mẩu bánh mì nhỏ, hiện sức khỏe bé ổn định và được theo dõi tại nhà.

Anh T., một cư dân khác, cho biết hai con của anh (học lớp 11 và lớp 4) cũng có triệu chứng đau bụng, sốt nhẹ sau khi ăn sáng tại điểm bán trong chung cư vào ngày 24/9.

Đến ngày 25/9, tình trạng chưa cải thiện, anh phát hiện nhiều bạn cùng lớp của con và hàng chục cư dân khác cũng có biểu hiện tương tự.

"Qua nhóm cư dân, tôi ước tính có khoảng 100 người bị ảnh hưởng, phần lớn đều ăn bánh mì cùng ngày. Cửa hàng này còn có 3 điểm bán khác trong khu vực và nhiều người phản ánh gặp triệu chứng sau khi mua ở các điểm đó", anh T. chia sẻ.

Tối 25/9, anh T. đã báo vụ việc cho chính quyền phường. Sáng 26/9, anh được hướng dẫn viết đơn tập thể gửi cơ quan chức năng.

Cuốn sách "Cơ thể phi tuổi tác tâm trí phi thời gian" mang đến cho độc giả nhiều kiến thức hữu ích liên quan đến quá trình lão hóa của con người. Chúng ta có thể làm chậm quá trình lão hóa bằng những phương pháp rất đơn giản.

Những 'thủ phạm' âm thầm nuôi dưỡng ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng trẻ hóa với tốc độ đáng lo ngại. Những thói quen như ăn đồ để tủ lạnh lâu ngày, ngồi bồn cầu lâu có thể trở thành "mồi lửa" kích hoạt bệnh nguy hiểm này.

13 giờ trước

'Virus tử thần' ở Congo: 57 ca mắc thì 35 người không qua khỏi

Virus Ebola bùng phát tại Congo khiến hàng chục người không qua khỏi. Nhiều bệnh viện quá tải, thiếu kinh phí và nguồn lực để cứu chữa bệnh nhân tình trạng nặng.

14 giờ trước

So sánh chạy bộ trên máy và chạy ngoài trời

Chạy bộ trên máy hay ngoài trời đều có những lợi ích riêng, và việc lựa chọn hình thức nào phụ thuộc vào mục tiêu tập luyện của mỗi người.

15 giờ trước

Nguyễn Thuận

ngộ độc bánh mì Tp. Hồ Chí Minh cư dân TP.HCM ngộ độc thực phẩm sốt tiêu chảy nôn

    Đọc tiếp

    Benh giang mai ngay cang phuc tap hinh anh

    Bệnh giang mai ngày càng phức tạp

    19 giờ trước 06:26 26/9/2025

    0

    Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), riêng năm 2022 có khoảng 8 triệu người trưởng thành từ 15 đến 49 tuổi mắc mới căn bệnh này.

    Dau hieu co the canh bao nong gan hinh anh

    Dấu hiệu cơ thể cảnh báo nóng gan

    18 giờ trước 07:05 26/9/2025

    0

    Gan giữ vai trò lọc bỏ độc tố, giữ cân bằng cơ thể. Khi gan suy yếu, những thay đổi âm thầm bắt đầu xuất hiện, cảnh báo các bệnh lý nguy hiểm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý