Nhiều người ở chung cư TP.HCM nhập viện sau khi ăn bánh mì

Sáng 26/9, nhiều cư dân tại một chung cư ở phường Long Bình, TP.HCM phản ánh có biểu hiện sốt, nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì mua cùng ngày tại cửa hàng trong khu vực.

Trưa 26/9, đại diện Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM xác nhận cơ quan này đã tiếp nhận thông tin từ người dân và đang phối hợp các đơn vị liên quan để điều tra, xác minh nguyên nhân.

Theo phản ánh từ cư dân, nhiều người lớn và trẻ em trong chung cư xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt cao trong những ngày 24-25/9.

Chị Th., một cư dân tại đây, cho biết chị và con trai út đều gặp vấn đề sức khỏe sau khi ăn bánh mì chiều 24/9. Đến ngày hôm sau, chị bắt đầu tiêu chảy, sốt cao, nôn ói liên tục và phải đến phòng khám để truyền nước.

Một bệnh nhân nghi bị ngộ độc phải nhập viện sau khi ăn bánh mì. Ảnh: NVCC.

Sau khi bệnh không thuyên giảm, chị nhập cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, được bác sĩ chẩn đoán nhiễm khuẩn đường ruột nặng và phải truyền thuốc liều cao.

Con trai út của chị Th. cũng bị sốt và tiêu chảy sau khi ăn một mẩu bánh mì nhỏ, hiện sức khỏe bé ổn định và được theo dõi tại nhà.

Anh T., một cư dân khác, cho biết hai con của anh (học lớp 11 và lớp 4) cũng có triệu chứng đau bụng, sốt nhẹ sau khi ăn sáng tại điểm bán trong chung cư vào ngày 24/9.

Đến ngày 25/9, tình trạng chưa cải thiện, anh phát hiện nhiều bạn cùng lớp của con và hàng chục cư dân khác cũng có biểu hiện tương tự.

"Qua nhóm cư dân, tôi ước tính có khoảng 100 người bị ảnh hưởng, phần lớn đều ăn bánh mì cùng ngày. Cửa hàng này còn có 3 điểm bán khác trong khu vực và nhiều người phản ánh gặp triệu chứng sau khi mua ở các điểm đó", anh T. chia sẻ.

Tối 25/9, anh T. đã báo vụ việc cho chính quyền phường. Sáng 26/9, anh được hướng dẫn viết đơn tập thể gửi cơ quan chức năng.