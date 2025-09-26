Trực thăng vượt bão, đưa bệnh nhân về TP.HCM cấp cứu

Trực thăng cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã vượt sóng gió trong cơn bão Bualoi, đưa bệnh nhân bị đa chấn thương từ đảo Thuyền Chài về TP.HCM an toàn.

Bệnh nhân từ Trường Sa được đưa về TP.HCM an toàn. Ảnh: BVCC.

Trong lúc lao động tại đảo Thuyền Chài (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), ông N.N.H. (52 tuổi, quê Quảng Trị) gặp tai nạn, bị chấn thương ngực và bụng, gãy xương sườn số 9, nghi vỡ gan, chảy máu trong ổ bụng.

Tại bệnh xá đảo, bác sĩ đã sơ cứu, đồng thời hội chẩn Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175. Các chuyên gia nhận định bệnh nhân nguy cơ sốc mất máu cao, phải đưa về đất liền cấp cứu gấp.

Đúng 1h20, trực thăng MB622 (Binh đoàn 18) rời sân bay Tân Sơn Nhất cùng tổ cấp cứu đường không do Trung tá Phạm Trường Thanh, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Quân Y 175 phụ trách. Kíp bay phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt khi bão Bualoi đang tiến vào Biển Đông, gây mưa lớn, gió mạnh và biển động dữ dội.

Theo Trung tá Phạm Trường Thanh, để đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân, tổ cấp cứu đã chuẩn bị đầy đủ phương án từ truyền máu chống sốc, thở máy, dẫn lưu màng phổi, bù dịch, cầm máu đến xử lý biến chứng hô hấp, tuần hoàn.

"Chúng tôi thậm chí mang theo đầy đủ dụng cụ để có thể mổ cầm máu ngay trên máy bay nếu tình huống xấu xảy ra", bác sĩ Thanh nói.

Ê-kíp cấp cứu đảm bảo an toàn cho người bệnh suốt quá trình di chuyển từ Trường Sa về TP.HCM. Ảnh: BVCC.

Trong điều kiện gió giật cấp 7-8, sóng biển khu vực Trường Sa cao 2-4 m, tổ bay và kíp y tế phải phối hợp chặt chẽ để vừa giữ an toàn chuyến bay, vừa duy trì sinh hiệu ổn định cho bệnh nhân.

Đến 9h20, trực thăng hạ cánh tại nóc tòa nhà Bệnh viện Quân y 175. Bệnh nhân được đưa thẳng vào khoa Cấp cứu, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình CODE RED, tiếp tục các biện pháp hồi sức như giảm đau, bù dịch, truyền chế phẩm máu, làm xét nghiệm cận lâm sàng chuyên sâu để đánh giá tổn thương.

Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn toàn viện để đưa ra phương án điều trị tối ưu. Hiện, toàn trạng bệnh nhân tạm ổn định, tiếp tục được điều trị và theo dõi sát tại khoa Hồi sức Ngoại.