Bé trai ở TP.HCM bị chó becgie cắn thương tâm

Bé trai ở TP.HCM bất ngờ bị chó becgie của hàng xóm tấn công, gây rách nát vùng mặt khi đang chơi trước nhà. Gia đình vội đưa em đi cấp cứu.

Bệnh nhi bị có cắn rách mặt. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công bé trai L.H.H. trong tình trạng đa chấn thương nặng vùng mặt sau khi bị chó becgie cắn.

Sự việc xảy ra chỉ trong vài giây. Con chó becgie lao đến cắn trực diện, cấu xé, gây vết thương hình “ngôi sao” kéo dài từ trán qua cung mày đến mi trên, chảy máu nhiều và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng.

Tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, bé trai nhanh chóng được kiểm soát đường thở, giảm đau, xử lý cầm máu và dự phòng uốn ván - dại theo quy định. Trước tình trạng tổn thương phức tạp, bác sĩ chuyên khoa II Hồ Vân Phụng, quyền Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, đã kích hoạt mô hình phối hợp “ELIP 3” (Emergency - Liên chuyên khoa - Intensive - Prompt).

Các y bác sĩ từ ba chuyên khoa Mắt, Răng Hàm Mặt và Tai Mũi Họng đồng thời tham gia phẫu thuật. Ê-kíp phân tích hướng rách, dự trù biến chứng vùng mặt và hốc mắt, sắp xếp thứ tự can thiệp nhằm bảo tồn tối đa mô sống, hạn chế sẹo và nguy cơ mất chức năng.

Trong hơn hai giờ, bác sĩ tiến hành cắt lọc tinh tế, tái tạo nhiều lớp mô vùng trán - cung mày - mi trên, khôi phục rìa và mép mi đúng giải phẫu để đảm bảo chức năng nhắm, mở mắt. Kỹ thuật khâu ẩn theo nếp da và tái lập trục lông mày giúp tối ưu kết quả thẩm mỹ.

Bệnh nhi được theo dõi sát sau mổ, chăm sóc vết thương, kiểm soát nhiễm trùng và trị liệu. Sau 2 tuần, em đã ổn định, xuất viện và sẽ tiếp tục theo dõi thị lực, trị liệu sẹo trong thời gian tới.

"Với tổn thương mặt và mi ở trẻ, từng phút đều quý. Phẫu thuật trong ‘giờ vàng’ giúp vừa bảo vệ thị lực, chức năng bảo vệ nhãn cầu, vừa giảm thiểu sẹo và ảnh hưởng tâm lý khi trẻ trưởng thành", bác sĩ Phụng nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Phụng, trẻ nhỏ thường bị thương nặng khi bị chó tấn công vì chiều cao tương ứng vùng đầu mặt của chó. Vết thương dạng kéo xé nhiều tầng mô có nguy cơ để lại sẹo xấu, nhiễm trùng và ảnh hưởng đến thị lực.

Bác sĩ Phụng khuyến cáo người nuôi phải quản lý vật nuôi có trách nhiệm, rọ mõm và dùng dây dắt với các giống chó có bản năng bảo vệ cao. Chó cần được tiêm phòng dại đầy đủ, tẩy giun định kỳ.

Ngoài ra, phụ huynh không để trẻ chơi một mình với chó, kể cả chó quen. Khi bị chó cắn, cần rửa vết thương ít nhất 15 phút bằng nước và xà phòng, che gạc sạch và đưa đến cơ sở y tế ngay; không tự khâu, không bôi thuốc lá hay thuốc màu.