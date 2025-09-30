Một bệnh tăng cao số ca mắc, TP.HCM 'căng mình' xử lý ổ dịch

Trước diễn biến số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao, TP.HCM đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát và phòng chống dịch.

Sáng 30/9, ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc tại phường Tân Bình (TP Hồ Chí Minh), lực lượng y tế địa phương phối hợp cùng cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tổ chức kiểm tra, phát tờ rơi và hướng dẫn người dân dọn vệ sinh, không để nước đọng trong chậu cây, chai lọ để không phát sinh lăng quăng tại nhà các hộ dân, chung cư và quán cà phê sân vườn.

Cán bộ y tế phường Tân Bình tăng cường kiểm tra, tuyên truyền từng nhà dân để phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Qua ghi nhận, hầu hết người dân đều hưởng ứng tốt việc phòng chống dịch sốt xuất huyết, sẵn sàng dọn dẹp vệ sinh, đổ nước đọng trong ly, chai không cần thiết để không cho lăng quăng sinh sôi.

Những vị trí chậu cây đọng nước dễ phát sinh lăng quăng và muỗi sinh sôi phát triển.

Anh Huỳnh Xuân Trường, đại diện cà phê sân vườn, chia sẻ: “Để phòng dịch, chúng tôi thường xuyên kiểm tra các chậu cây, đổ bỏ nước đọng và phun thuốc diệt muỗi hàng ngày để khách yên tâm khi đến quán”.

Lực lượng Y tế phường cùng cộng tác viên sức khỏe cộng đồng đi từng nhà dân để kiểm tra, tuyên truyền người dân phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Tương tự, bà Bùi Thị Đăng Khoa (70 tuổi, sinh sống tại chung cư Thanh Niên) cho hay: “Nhà nhiều cây xanh nên tôi phải thường xuyên kiểm tra, xử lý muỗi để bảo vệ các cháu nhỏ. Mỗi ngày đều xịt chống muỗi trong nhà, quanh góc khuất, chậu cây”.

Phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyến đến từng người dân.

Chị Phạm Thị Tuyết Nhung, cộng tác viên sức khỏe tại khu phố 37, phường Tân Bình cho biết: “Trước tình hình bùng phát dịch sốt xuất huyết, được sự hướng dẫn từ Trạm ý tế phường, tôi đã trực tiếp đi tuyên truyền cho người dân chủ động phòng chống dịch. Với những nhà trồng nhiều cây xanh, có chậu chứa nước tiềm ẩn nguy cơ lăng quăng, muỗi sinh sôi phát triển là tôi thường nhắc nhở người dân kiểm tra, đổ nước đọng khi không sử dụng”.

Kiểm tra các khu vực đựng nước tại các hộ dân.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Trưởng Trạm Y tế phường Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Hiện phường có 27 ca sốt xuất huyết và đang xử lý 4 ổ dịch. Khi có ca bệnh, chúng tôi lập tức khoanh vùng, xác minh ca bệnh, sau đó lên kế hoạch diệt lăng quăng, tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết cho người dân, nếu có từ 2 ca trở lên trong một ổ dịch thì tiến hành phun thuốc”.

Đoàn kiểm tra tại một quán cà phê sân vườn trên đường Bàu Cát 2, phường Tân Bình.

Hiện nay, hàng tuần Trạm y tế phường Tân Bình đều thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng tại các điểm nguy cơ trước đó; đồng thời hàng ngày cùng cộng tác viên sức khỏe cộng đồng đến từng hộ dân tuyên truyền hướng dẫn diệt lăng quăng. Ngoài ra, Trạm cũng tuyên truyền qua Zalo của Ủy ban, khu phố để có thể tiếp cận đến từng người dân.

Kiểm tra các chậu cây người dân trồng trên các tầng của chung cư Thanh Niên.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, từ ngày 8/9 đến ngày 14/9 (tuần 37), Thành phố ghi nhận có 2.107 ca sốt xuất huyết, 1 trường hợp không qua khỏi. Đến tuần 37 (từ ngày 15 – 21/9, Thành phố ghi nhận 1.801 ca sốt xuất huyết, giảm 16,7% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng cộng từ đầu năm đã có hơn 36.200 ca.

Chị Phạm Thị Tuyết Nhung, cộng tác viên sức khỏe cộng đồng phát tờ rơi tuyên truyền đến người dân sinh sống trong chung cư để phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Tính đến hiện tại, các phường, xã có số ca mắc cao bao gồm Tân Vĩnh Lộc 53 ca, Bình Hưng Hòa 49 ca, Vĩnh Lộc 49 ca, Củ Chi 36 ca, Dĩ An 34 ca, An Phú 33 ca.

Một thùng xốp chứa nước, bên trong có rất nhiều lăng quăng trước một căn hộ chung cư Thanh Niên. Ngay sau đó, lực lượng Y tế đã hướng dẫn người dân đổ bỏ.

Ngành y tế khuyến cáo người dân tiếp tục duy trì vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi muỗi, lăng quăng sinh sôi, đồng thời tuân thủ khuyến cáo phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.