Một phòng khám tại TP.HCM bị xử phạt lần thứ 8

Sở Y tế TP.HCM tiếp tục xử phạt Phòng khám Hoàn Cầu vì tái phạm nhiều lỗi nghiêm trọng, nâng tổng số lần bị xử phạt lên 8 lần chỉ trong giai đoạn 2020-2025.

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu nhiều lần bị phạt vì vẽ bệnh moi tiền. Ảnh: Medinet.

Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu, chủ quản Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu (80-82 Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn).

Cơ sở này bị phát hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động (trừ trường hợp cấp cứu) và quảng cáo dịch vụ không đầy đủ nội dung về phạm vi chuyên môn đã được cấp phép.

Với các vi phạm này, phòng khám bị xử phạt 127,5 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép hoạt động trong 3 tháng và tước chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn trong 2 tháng. Đồng thời, cơ sở bị buộc phải tháo gỡ, xóa bỏ các quảng cáo sai phạm.

Không chỉ dừng ở đó, bác sĩ Đỗ Ngọc Khoa và điều dưỡng Rơ Ở H’Truyền tại Phòng khám Hoàn Cầu cũng bị phát hiện lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục theo mẫu quy định của pháp luật. Mỗi cá nhân bị phạt 2 triệu đồng và bị tước chứng chỉ hành nghề trong 2 tháng.

Theo Sở Y tế TP.HCM, từ năm 2020 đến nay, Phòng khám Hoàn Cầu đã 8 lần bị xử phạt với nhiều hành vi lặp đi lặp lại, bao gồm quảng cáo không đúng quy định, lập hồ sơ bệnh án thiếu nội dung và cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép. Việc tái phạm nhiều lần cho thấy công tác chấn chỉnh tại phòng khám chưa hiệu quả, buộc cơ quan quản lý phải áp dụng biện pháp xử lý mạnh hơn.

Ngoài ra, Sở Y tế TP.HCM ra quyết định xử phạt bà Trần Ninh Bảo Thi (19/10 Lê Hùng Yên, xã Cần Giờ, TP.HCM) số tiền 45 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động. Cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động trong 18 tháng theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP.