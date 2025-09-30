Viêm xoang mũi dị ứng do đâu, làm sao để tránh?

Viêm xoang mũi dị ứng là một bệnh lý xảy ra khi niêm mạc mũi bị viêm do phản ứng dị ứng với các tác nhân từ môi trường như: thay đổi thời tiết, phấn hoa, lông động vật.

Viêm xoang mũi dị ứng xảy ra khi niêm mạc mũi bị viêm do phản ứng dị ứng với các tác nhân từ môi trường.

Các tác nhân gây viêm xoang mũi dị ứng có thể bao gồm thay đổi thời tiết, phấn hoa, lông động vật hoặc phân của chúng, bụi mịn trong nhà hoặc ngoài trời. Ngoài ra, một số tác nhân thường gặp khác là ô nhiễm không khí, hóa mỹ phẩm, phổ biến nhất là xà bông, dầu gội và nấm mốc.

Viêm xoang mũi dị ứng theo mùa và quanh năm

Có 2 loại viêm xoang mũi dị ứng theo mùa và viêm xoang mũi quanh năm. Viêm xoang mũi dị ứng theo mùa thường bùng phát vào những thời điểm giao mùa, đặc biệt là đầu mùa nóng hoặc mùa lạnh.

Các dấu hiệu viêm xoang mũi dị ứng theo mùa điển hình bao gồm ngứa ngáy mũi, mắt; Chảy nước mắt, đỏ mắt, hắt hơi liên tục, tiết nhiều dịch mũi trong. Bên cạnh đó, người bệnh còn có thể cảm thấy bỏng rát ở kết mạc và vòm họng, kèm theo các triệu chứng toàn thân như mệt mỏi, uể oải và đau đầu.

Những triệu chứng này thường kéo dài từ vài ngày đến một tuần rồi tự khỏi. Tuy nhiên, bệnh có xu hướng tái phát định kỳ, gây ra nhiều phiền toái cho người bệnh.

Viêm xoang mũi quanh năm cũng có triệu chứng: sổ mũi, hắt hơi và chảy nước mũi vào mỗi sáng thức giấc. Các triệu chứng trên giảm dần trong ngày nhưng lại tái phát khi tiếp xúc với môi trường lạnh hoặc bụi bẩn. Đồng thời, dịch mũi xoang tiết ra quá nhiều cũng gây nghẹt mũi, buộc người bệnh phải thở bằng miệng, từ đó dẫn đến viêm họng hoặc viêm thanh quản.

Các phương pháp điều trị

Để xác định chính xác phương pháp điều trị phù hợp, người bệnh cần đi khám chuyên khoa tai mũi họng. Mức độ nghiêm trọng của triệu chứng và tình trạng viêm xoang kèm theo sẽ quyết định phác đồ điều trị.

Thuốc kháng histamin, thuốc corticoid, thuốc ức chế leukotriene và thuốc thông mũi là những loại thuốc thường được sử dụng để giảm các triệu chứng khó chịu như ngạt mũi, sổ mũi và hắt hơi.

Viêm xoang ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Ngoài ra, liệu pháp miễn dịch cũng là một lựa chọn hiệu quả cho những trường hợp bệnh nặng hoặc bệnh nhân không đáp ứng với các phương pháp điều trị khác.

Trong một số trường hợp, phẫu thuật có thể được chỉ định để cải thiện tình trạng viêm xoang mạn tính.

Những việc cần làm để tránh mắc viêm xoang mũi dị ứng

Để phòng ngừa viêm xoang mũi dị ứng, bạn nên thực hiện một số biện pháp sau

Thường xuyên vệ sinh môi trường sống.

Hút bụi nhà cửa hàng ngày và không nên nuôi thú cưng trong nhà.

Bảo vệ đường hô hấp: Đeo khẩu trang khi ra ngoài, đặc biệt là trong thời điểm dị ứng.

Xác định và loại bỏ tác nhân gây dị ứng.

Tránh tiếp xúc với chất kích thích.

Không tiếp xúc với khói thuốc lá.

Tăng cường sức đề kháng.

Tiêm phòng vắc xin cúm.

Tăng cường miễn dịch cho cơ thể bằng chế độ ăn uống khoa học, cân bằng dinh dưỡng và luyện tập thể dục, thể thao ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Nếu dị ứng theo mùa thì có thể điều trị bằng liệu pháp miễn dịch trước thời điểm mùa dị ứng bắt đầu để phòng ngừa

Xịt rửa mũi thường xuyên bằng nước muối biển.

Xịt rửa mũi thường xuyên bằng nước muối biển giúp cải thiện hoạt động thanh thải của niêm mạc mũi xoang cũng như loại bỏ các tác nhân gây dị ứng. Nước muối có tác dụng loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn và các chất gây dị ứng trong mũi, giúp làm sạch đường thở, giảm viêm.

Tuy nhiên, nồng độ muối cần được kiểm soát kỹ lưỡng: nếu quá cao có thể gây kích ứng và tổn thương niêm mạc mũi, trong khi nếu quá thấp sẽ không mang lại hiệu quả sát trùng mong muốn.