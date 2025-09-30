Một người phụ nữ bị vỡ bàng quang sau bữa nhậu

Sau cú ngã khi say rượu bia, người phụ nữ bị vỡ bàng quang, ổ bụng chứa hơn 1,5 lít máu và nước tiểu, phải mổ nội soi khẩn cấp.

Chị T. (47 tuổi, phường Vị Tân, TP Cần Thơ) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ vị, bụng chướng, bí tiểu, kèm nôn ói, ăn uống kém. Người nhà cho biết trước đó chị uống nhiều rượu bia, sau đó bị ngã.

Kết quả siêu âm cho thấy ổ bụng bệnh nhân có nhiều dịch, ruột chướng hơi, nước tiểu lẫn máu. Người bệnh được chẩn đoán vỡ bàng quang do chấn thương bụng kín, cần phẫu thuật khẩn cấp để tránh biến chứng viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng đe dọa tính mạng.

Ê-kíp phẫu thuật do bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hoàng Phương, Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu, phụ trách đã tiến hành mổ nội soi ổ bụng khẩn cấp. Sau hơn hai giờ, các bác sĩ làm sạch ổ bụng, khâu phục hồi đoạn bàng quang vỡ dài hơn 5 cm, dẫn lưu hơn 1,5 lít máu và nước tiểu, đồng thời đặt ống dẫn lưu. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, bàng quang hồi phục tốt và đang được tiếp tục theo dõi tại khoa.

Các chuyên gia cảnh báo, vỡ bàng quang thường xảy ra khi có lực tác động mạnh vào vùng bụng trong lúc bàng quang căng đầy. Uống rượu bia quá mức khiến người bệnh không có phản xạ đi tiểu, dễ dẫn đến nguy cơ này. Một thống kê cho thấy hơn 70% ca vỡ bàng quang trong phúc mạc có liên quan đến rượu bia.

Bác sĩ Phương khuyến cáo người dân không nên nhịn tiểu sau khi uống nhiều rượu bia, tránh vận động mạnh hay leo trèo ở nơi trơn trượt, đặc biệt không tham gia giao thông để hạn chế té ngã, va đập vùng bụng dưới. Khi có dấu hiệu bất thường, nhất là sau chấn thương bụng, cần đến bệnh viện ngay để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

Ngoài ra, vị chuyên gia nhấn mạnh nhiều người vì bận rộn nên có thói quen nhịn tiểu. Tuy nhiên, đây là một thói quen không tốt cho sức khỏe. Về lâu dài, nhịn tiểu có thể dẫn đến rối loạn tiểu tiện, viêm nhiễm hệ tiết niệu, sỏi thận, suy thận...

Khi lượng nước tiểu trong bàng quang đủ nhiều sẽ kích thích bàng quang và tạo cảm giác muốn tiểu tiện, trong trường hợp nhịn tiểu lâu dẫn đến bàng quang giãn căng mất trương lực cơ bàng quang. Một vài trường hợp chỉ cần một lực tác động nhẹ cũng dẫn đến vỡ bàng quang gây nguy hiểm đến tính mạng.