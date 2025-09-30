Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Đi trong mưa bão, 1 người nhập viện cấp cứu vì chấn thương sọ não

  • Thứ ba, 30/9/2025 17:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bị cây đổ vào đầu khi đang đi trong mưa bão, người phụ nữ nhập viện với tình trạng tụ máu dưới màng cứng, phù não.

Người bệnh đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Chiều 30/9, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân N.T.P. (37 tuổi, trú tại xã Nguyễn Huệ) trong tình trạng chấn thương sọ não.

Theo người nhà, trong lúc di chuyển giữa mưa bão, cây bất ngờ đổ sập và đập vào đầu chị. Sau tai nạn, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, vùng trán và chẩm phải sưng nề, choáng váng nên được đưa đến bệnh viện.

Khi nhập viện, người bệnh tỉnh, vùng trán và chẩm phải có khối sưng kích thước khoảng 4x4 cm. Ê-kíp đã khẩn trương thăm khám, làm xét nghiệm và chụp CT. Kết quả cho thấy tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, kèm phù não. Các bác sĩ chẩn đoán chị P. bị chấn thương sọ não tụ máu dưới màng cứng.

Bệnh nhân được chỉ định điều trị nội khoa tích cực gồm truyền dịch, dùng kháng sinh, thuốc an thần, giảm đau, chống phù não và tăng tuần hoàn não. Hiện tại, bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ tại khoa chuyên môn, huyết động ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp.

Trước tình hình mưa bão còn nhiều diễn biến khó lường, các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trong thời tiết cực đoan, tránh khu vực có cây to, công trình không kiên cố, đồng thời chủ động bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình để giảm thiểu rủi ro.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay, nhiều khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, kèm dông; một số nơi ghi nhận mưa rất to. Các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ và Thanh Hóa là điểm nóng với lượng mưa lớn.

Trong ngày và đêm 30/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-60 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn trên 100 mm chỉ trong 3 giờ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được xác định ở mức 1.

Cập nhật lúc 13h ngày 30/9, Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, cho biết mưa bão đã khiến 26 người thiệt mạng, 22 người mất tích và 105 người bị thương, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc.

Khoảng trống y khoa về một hội chứng quen thuộc

Căng thẳng độc hại là một hội chứng nhiều người gặp phải. Có điều, các nghiên cứu y khoa về vấn đề này chưa toàn diện. Đây là khoảng trống gây khó khăn cho việc điều trị.

Mục Sức khỏe giới thiệu cuốn sách Tầng giếng sâu – cuốn sach mang tới cho người đọc một cái nhìn đầy đủ và sâu sắc hơn về những ảnh hưởng của "nghịch cảnh thời thơ ấu" (ACE) với sức khỏe tinh thần của con người.

Một phòng khám tại TP.HCM bị xử phạt lần thứ 8

Sở Y tế TP.HCM tiếp tục xử phạt Phòng khám Hoàn Cầu vì tái phạm nhiều lỗi nghiêm trọng, nâng tổng số lần bị xử phạt lên 8 lần chỉ trong giai đoạn 2020-2025.

2 giờ trước

Một người phụ nữ bị vỡ bàng quang sau bữa nhậu

Sau cú ngã khi say rượu bia, người phụ nữ bị vỡ bàng quang, ổ bụng chứa hơn 1,5 lít máu và nước tiểu, phải mổ nội soi khẩn cấp.

2 giờ trước

Bộ trưởng Y tế Malaysia cạo đầu để ủng hộ bệnh nhân ung thư

Bộ trưởng Y tế Malaysia Dzulkefly Ahmad mặc áo hồng, trực tiếp cạo đầu tại sự kiện Bald and Beautiful Day 2025, thể hiện sự đồng hành với bệnh nhân ung thư.

4 giờ trước

Kỳ Duyên

bão Buloi chấn thương sọ não bão tai nạn mưa bão

    Đọc tiếp

    Viem xoang mui di ung do dau, lam sao de tranh? hinh anh

    Viêm xoang mũi dị ứng do đâu, làm sao để tránh?

    4 giờ trước 15:11 30/9/2025

    0

    Viêm xoang mũi dị ứng là một bệnh lý xảy ra khi niêm mạc mũi bị viêm do phản ứng dị ứng với các tác nhân từ môi trường như: thay đổi thời tiết, phấn hoa, lông động vật.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý