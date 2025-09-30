Đi trong mưa bão, 1 người nhập viện cấp cứu vì chấn thương sọ não

Bị cây đổ vào đầu khi đang đi trong mưa bão, người phụ nữ nhập viện với tình trạng tụ máu dưới màng cứng, phù não.

Người bệnh đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Chiều 30/9, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân N.T.P. (37 tuổi, trú tại xã Nguyễn Huệ) trong tình trạng chấn thương sọ não.

Theo người nhà, trong lúc di chuyển giữa mưa bão, cây bất ngờ đổ sập và đập vào đầu chị. Sau tai nạn, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, vùng trán và chẩm phải sưng nề, choáng váng nên được đưa đến bệnh viện.

Khi nhập viện, người bệnh tỉnh, vùng trán và chẩm phải có khối sưng kích thước khoảng 4x4 cm. Ê-kíp đã khẩn trương thăm khám, làm xét nghiệm và chụp CT. Kết quả cho thấy tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, kèm phù não. Các bác sĩ chẩn đoán chị P. bị chấn thương sọ não tụ máu dưới màng cứng.

Bệnh nhân được chỉ định điều trị nội khoa tích cực gồm truyền dịch, dùng kháng sinh, thuốc an thần, giảm đau, chống phù não và tăng tuần hoàn não. Hiện tại, bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ tại khoa chuyên môn, huyết động ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp.

Trước tình hình mưa bão còn nhiều diễn biến khó lường, các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trong thời tiết cực đoan, tránh khu vực có cây to, công trình không kiên cố, đồng thời chủ động bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình để giảm thiểu rủi ro.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay, nhiều khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, kèm dông; một số nơi ghi nhận mưa rất to. Các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ và Thanh Hóa là điểm nóng với lượng mưa lớn.

Trong ngày và đêm 30/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-60 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn trên 100 mm chỉ trong 3 giờ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được xác định ở mức 1.

Cập nhật lúc 13h ngày 30/9, Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, cho biết mưa bão đã khiến 26 người thiệt mạng, 22 người mất tích và 105 người bị thương, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc.