Nước mắt, nụ cười của nữ chiến sĩ sau lễ diễu binh ở TP.HCM

Nhiều người thân, bạn bè tranh thủ tới gặp gỡ, gửi lời chúc mừng, trao những cái ôm chặt và món quà nhỏ cho các chiến sĩ - những người trải qua nhiều tháng ròng tập luyện nghiêm ngặt và gần như không được phép thăm nom do đặc thù công việc.

Sau nhiều tháng yêu xa, Thảo Quyên (An Giang) có mặt ở điểm tập kết chiến sĩ tại TP.HCM, mong gặp bạn trai chỉ trong vài phút sau lễ diễu binh 30/4.

Để gặp lại bạn trai trong lễ diễu binh 30/4, Minh Ngọc (An Giang) mang theo ảnh người yêu khổ lớn như một cách trêu chọc dễ thương sau hơn 5 tháng yêu xa.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.