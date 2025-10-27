Ông Đinh La Thăng có tài sản là một căn chung cư, thu hồi được 4,5 tỷ

Bà Trần Thị Phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), cho biết hiện nay mới thu hồi được 4,5 tỷ đồng của ông Đinh La Thăng, còn 825 tỷ đồng chưa thu hồi được.

Trao đổi với báo chí tại Họp báo thường kỳ quý III/2025 của Bộ Tư pháp chiều 27/10, bà Trần Thị Phương Hoa cho biết ông Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch HĐTV PVN, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cựu Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh) phải thi hành 3 vụ án, với số tiền trên 830 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo xác minh đến nay, ông Thăng chỉ có tài sản là một căn hộ chung cư ở khu vực Mỹ Đình (Hà Nội) và tài sản này đã được xử lý thi hành án, thu hồi được hơn 4,5 tỷ đồng , còn hơn 825 tỷ đồng chưa thi hành được.

Bà Trần Thị Phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp).

Về khó khăn vướng mắc, đại diện cơ quan thi hành án dân sự cho biết ông Đinh La Thăng đang chấp hành hình phạt tù và không còn tài sản để bảo đảm đủ để thi hành án. "Cơ quan thi hành án dân sự sẽ tiếp tục xác minh tài sản để xử lý theo đúng quy định pháp luật", bà Hoa thông tin.

Cũng tại họp báo, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự Trần Thị Phương Hoa cho biết, ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và em gái Trịnh Thị Minh Huế, cựu cán bộ Ban Kế toán, Tập đoàn FLC, đã nộp đủ tiền đảm bảo thi hành án đối với toàn bộ nghĩa vụ thi hành án dân sự trong vụ án liên quan.