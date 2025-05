Ông Trump không buông tha cho Đại học Harvard

Không chỉ bị đóng băng hàng tỷ USD tài trợ, Đại học Harvard mới đây bị thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế.

Tổng thống Trump lại có động thái mới với Đại học Harvard. Ảnh: Reuters.

Reuters đưa tin vào ngày 22/5, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard, buộc các sinh viên nước ngoài đang theo học phải chuyển sang các trường khác hoặc mất tư cách cư trú hợp pháp.

Chưa dừng lại ở đó, ông Trump đồng thời đe dọa mở rộng chiến dịch đàn áp này sang các trường đại học khác.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cũng đã ra lệnh cho bộ này chấm dứt chứng nhận Chương trình Sinh viên và Trao đổi Học giả (Student and Exchange Visitor Program - SEVP) của Đại học Harvard. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ năm học 2025-2026.

Harvard bất bình

Phản ứng trước tình trạng hiện tại, Đại học Harvard cho biết động thái của chính quyền ông Trump là bất hợp pháp và mang tính chất trả đũa.

Quyết định này đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong chiến dịch của chính quyền Trump nhằm vào trường đại học thuộc khối Ivy League danh tiếng.

Thời gian qua, Harvard vốn đã trở thành một trong những mục tiêu "mang tính biểu tượng" của ông Trump. Chính quyền ông Trump ban hành lệnh mới ngay sau khi Harvard từ chối cung cấp thông tin mà Bộ trưởng Noem yêu cầu về một số sinh viên tại trường.

Theo số liệu thống kê của trường, Đại học Harvard đã tuyển gần 6.800 sinh viên quốc tế trong năm học 2024-2025, chiếm 27% tổng số sinh viên theo học.

Nếu tính trong năm 2022, sinh viên Trung Quốc là nhóm sinh viên nước ngoài lớn nhất với 1.016 người. Theo sau đó là sinh viên từ Canada, Ấn Độ, Hàn Quốc, Anh, Đức, Australia, Singapore và Nhật Bản.

Trong một bức thư gửi Đại học Harvard, Bộ trưởng Noem đã cho trường "cơ hội" giành lại chứng nhận SEVP bằng cách trong vòng 72 giờ, trường phải nộp một loạt hồ sơ về sinh viên quốc tế, bao gồm video hoặc tệp âm thanh về các hoạt động biểu tình trong 5 năm qua.

Harvard nhấn mạnh rằng hành động của chính phủ là "trái pháp luật" và cho biết họ có sự cam kết tuyệt đối trong việc giáo dục sinh viên quốc tế.

“Hành động mang tính trả đũa này đã đe dọa, gây tổn hại nghiêm trọng cho cộng đồng Harvard và cho cả đất nước. Việc này đồng thời làm suy yếu sứ mệnh học thuật và nghiên cứu của Harvard”, nhà trường tuyên bố.

Nhiều chính trị gia cũng lên án hành động của chính quyền ông Trump. Trong đó, Hạ nghị sĩ Jaime Raskin gọi đây là "một cuộc tấn công không thể chấp nhận, đang nhằm vào sự độc lập và tự do học thuật của Harvard".

Quyết định mới của chính quyền ông Trump nhằm vào sinh viên quốc tế. Ảnh: The Crimson.

Harvard không phải nạn nhân duy nhất

Thời gian qua, chính quyền ông Trump đã đóng băng khoảng 3 tỷ USD tiền tài trợ liên bang cho Harvard, khiến trường này phải đệ đơn kiện để đòi lại nguồn tài trợ.

Từ đầu tuần này, Bộ Y tế Mỹ cũng cho biết họ đang cắt thêm 60 triệu USD tài trợ liên bang cho Đại học Harvard vì trường không xử lý vấn đề bài Do Thái và phân biệt chủng tộc một cách triệt để. Nhưng từ đầu tháng, Harvard đã nói nhà trường cam kết chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, trường đã thực hiện các bước để đảm bảo khuôn viên trường an toàn và thân thiện với sinh viên Do Thái.

Trong một vụ kiện khác, liên quan chuyện ông Trump muốn chấm dứt tư cách pháp lý của hàng trăm sinh viên quốc tế trên khắp nước Mỹ, một thẩm phán liên bang nhấn mạnh rằng ông Trump không thể hủy tư cách cư trú của du học sinh mà không tuân thủ đúng quy trình pháp lý. Reuters nói hiện chưa rõ phán quyết này sẽ ảnh hưởng nào đến Harvard.

Đáng chú ý hơn, Harvard không phải nạn nhân duy nhất của chính quyền ông Trump. Trong một phỏng vấn với chương trình "The Story with Martha MacCallum" của Fox News, khi được hỏi liệu bà có đang cân nhắc các hành động tương tự với những trường đại học khác, bao gồm Đại học Columbia hay không, Bộ trưởng Noem trả lời rằng "chắc chắn có".

“Đây nên là lời cảnh tỉnh cho tất cả trường đại học khác, các trường hãy chấn chỉnh lại ngay", bà Noem nhấn mạnh.

Bàn luận về vấn đề này, ông Aaron Reichlin-Melnick, chuyên gia cấp cao tại Hội đồng Di trú Mỹ, nhận định hành động của chính quyền Tổng thống Trump là “hình phạt vô cớ đối với hàng nghìn sinh viên vô tội”.

“Sinh viên không làm gì sai cả, các em ấy chỉ là thiệt hại bên lề trong chiến dịch của ông Trump”, ông Reichlin-Melnick viết trên mạng xã hội Bluesky.