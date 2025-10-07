Ôtô bị ngâm nước - chi phí kiểm tra, khắc phục lên đến 20 triệu đồng

Khi đã ngâm nước trong nhiều giờ, dầu máy của ôtô có thể lẫn nước, tiềm ẩn nguy cơ gây ra hư hỏng cho toàn bộ khối động cơ.

Ôtô ngâm mình dưới nước sau cơn mưa lớn tại TP Hà Nội. Ảnh: Việt Hà.

So với tình trạng thủy kích - vốn xảy ra khi cố khởi động lại ôtô sau khi đã chết máy do lội nước, việc ôtô bị "ngâm" nhiều giờ trong nước ở trạng thái không hoạt động được cho là ít có rủi ro hư hỏng hơn.

Tuy nhiên, sau khi ôtô đã bị ngâm nước, chủ xe vẫn cần nhanh chóng đưa phương tiện đến xưởng dịch vụ để kiểm tra chi tiết các hạng mục, hạn chế các hư hỏng và khắc phục ngay sự cố nếu có.

Ngâm nước tĩnh cũng dễ hư xe

Dầu máy là một trong những hạng mục quan trọng cần kiểm tra ngay sau khi ôtô đã ngâm nước. Theo anh Hoàng Trung - đại diện Trung tâm dịch vụ ôtô PAC ở Long Biên (TP Hà Nội), kỹ thuật viên sẽ ưu tiên kiểm tra tình trạng dầu động cơ, bên cạnh dầu cầu và dầu số.

"Dầu động cơ khi bị vào nước sẽ có màu nâu nhạt như cà phê sữa. Trong trường hợp người lái không biết và cho khởi động xe, toàn bộ khoang động cơ sẽ bị ảnh hưởng", anh Hoàng Trung giải thích.

Tại xưởng dịch vụ, bầu lọc gió của ôtô sau ngâm nước cũng sẽ được kỹ thuật viên kiểm tra cẩn thận, do đây là bộ phận quan trọng ảnh hưởng đến khả năng vận hành của toàn bộ khối động cơ.

Ôtô cần được kiểm tra sau khi đã ngâm trong nước. Ảnh minh họa: Việt Hà.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Trường Vũ - đại diện KCAR Auto ở phường Bình Trưng (TP.HCM) - nhận định ôtô là phương tiện giao thông đường bộ có khả năng chống nước, nhưng chỉ dừng lại ở các trận mưa hay nước rửa xe. Ôtô cũng không phải là phương tiện được khuyến khích sử dụng trong điều kiện nước ngập.

"Các linh kiện của hệ thống treo, hệ thống giảm xóc, hệ thống lái... trên ôtô đều được thiết kế bao che để chống nước. Tuy nhiên nếu ngâm trong nước thì vẫn xảy ra hư hỏng gỉ sét, chassis (khung gầm) và thân xe cũng không ngoại lệ", anh Vũ chia sẻ.

Khoang nội thất ôtô có ron cao su chống nước nhưng không thể hoàn toàn ngăn nước xâm nhập từ đường lấy gió ngoài, từ cao su bịt sàn xe bị lão hóa, cửa sổ trời, ron chân kính hay khe thoát hơi. Nước thậm chí cũng có thể xâm nhập cabin qua ron cao su cửa dưới áp lực lớn.

Trong trường hợp nước tràn vào khoang lái, nội thất bằng da và nỉ có thể xuất hiện tình trạng ẩm mốc. Các thiết bị điện tử có nguy cơ hư hỏng cao. Chassis xe cũng dễ xuất hiện tình trạng gỉ sét.

Xử lý nhiều bước, chi phí tốn kém

Theo anh Trường Vũ, ôtô sau khi bị ngâm nước sẽ cần tháo hết các chi tiết ghế, sàn nỉ để vệ sinh và sấy khô, tránh tình trạng phát sinh nấm mốc gây mùi khó chịu.

Sàn chassis lộ ra cũng phải được kiểm tra kỹ, thổi sạch nước trong các ngóc ngách và sấy khô để tránh tình trạng gỉ sét. Tương tự, các thiết bị điện tử cũng cần kiểm tra và sấy khô trước khi cấp điện.

Chi phí xử lý riêng cho phần nội thất các xe ngâm nước tại xưởng KCAR Auto là khoảng 3,5-6,5 triệu đồng tùy dòng xe.

Sàn xe sẽ được vệ sinh và hong khô kỹ. Ảnh minh họa: Hưng Bùi.

Đối với động cơ và khoang máy, kỹ thuật viên sẽ tháo các chi tiết cổ hút, họng nạp, bugi để vệ sinh, kiểm tra tình trạng xâm nhập của nước vào khoang động cơ. Nếu không bị thủy kích, ôtô chỉ cần vệ sinh các chi tiết liên đới, thay dung dịch dầu động cơ, dầu láp và dầu hộp số là có thể khởi động bình thường.

"Phần này đa số tốn nhiều chi phí cho dầu, phụ tùng lọc dầu, lọc gió, hoặc bình điện nếu ngâm nước lâu bị hư và cần phải thay. Nhìn chung, chi phí vẫn thấp hơn nhiều so với đại tu động cơ", anh Trường Vũ chia sẻ.

Theo anh Vũ, quá trình kiểm tra, vệ sinh động cơ và khoang máy với ôtô ngâm nước tại KCAR Auto bao gồm 3,5 triệu đồng chi phí công thợ, cộng thêm khoảng 6-10 triệu đồng chi phí vật tư phụ tùng tùy tình trạng xe.

Từ góc độ người làm kỹ thuật ôtô, anh Vũ gửi lời khuyên đến các chủ xe nên tìm giải pháp chống ngập hiệu quả cho hầm giữ xe, hoặc di chuyển xe lên vị trí cao trước khi tình hình ngập nước xảy đến. Khi hầm đã ngập và ôtô phải ngâm trong nước, giải pháp tốt nhất là liên hệ hãng hoặc xưởng dịch vụ uy tín để sớm kéo xe ra khỏi hầm và đưa đi xử lý sớm.