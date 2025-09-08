Ôtô điện ‘thổi lửa’ cuộc chiến doanh số SUV cỡ C

SUV cỡ C là một trong những phân khúc có nhiều lựa chọn nhất thị người Việt, trong đó giữa hàng loạt xe xăng như Mazda CX-5, Ford Territory… sự xuất hiện của VinFast VF 7 làm xáo trộn cục diện của nhóm xe này.

So với phần còn lại của thị trường, SUV cỡ C có lợi thế nhờ khoang cabin và khu vực hành lý rộng rãi phù hợp gia đình 4-5 người, động cơ với sức mạnh đáp ứng tốt nhu cầu giao thông đô thị hay các chuyến đi xa. Giá bán của phần lớn SUV cỡ C dao động quanh mốc 1 tỷ đồng cũng giúp các xe này thuộc nhóm được ưa chuộng hàng đầu Việt Nam.

Giữa những lựa chọn xe xăng, VinFast VF 7 như một làn gió mới, khiến phân khúc này có nhiều thay đổi.

Nổi bật nhờ thiết kế, công nghệ và hiệu năng

Tương tự phần lớn mẫu xe thuộc phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam, VinFast VF 7 và các mẫu ôtô điện khác cùng thương hiệu VinFast cũng là sản phẩm từ nhà máy đặt tại Việt Nam.

Sự thú vị của VinFast VF 7 trong phân khúc SUV cỡ C ngoài hệ truyền động điện còn là những khác biệt trong thiết kế hay hàm lượng công nghệ, tính năng an toàn trang bị cho xe.

VinFast VF 7 có ngoại hình khác biệt với đối thủ cùng phân khúc.

So với các đối thủ trong phân khúc, VinFast VF 7 thua thiệt về kích thước tổng thể nhưng trội hơn chiều dài cơ sở. Nhờ đó, khoang cabin của xe rộng rãi hơn, trong khi sự thua thiệt về chiều cao lại ít nhiều giúp đại diện thuần điện tăng tính thể thao.

VinFast VF 7 cũng sở hữu ngoại hình khá khác biệt với các đối thủ cùng phân khúc, từ đó mang lại độ nhận diện cao khi di chuyển trên đường. Là sản phẩm từ ngòi bút thiết kế của Torino Design, VinFast VF 7 cũng được xem là ôtô điện hoàn thiện nhất của VinFast tính đến hiện tại.

Xét về hiệu năng vận hành, VinFast VF 7 có ưu thế hơn hẳn so với các đối thủ trang bị động cơ đốt trong. Ở phiên bản Eco, VF 7 được trang bị một motor điện ở trục trước, sản sinh công suất tối đa 175 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Trên phiên bản Plus, thiết lập motor kép cho ra tổng công suất tối đa 350 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

VinFast VF 7 còn là một mẫu SUV “ngập” công nghệ. Màn hình 12,9 inch ở trung tâm táp-lô hướng về phía người lái, HUD hiển thị các thông số xe khi vận hành, điều hòa tự động 2 vùng có lọc bụi mịn PM1.0 là những điểm nổi bật trên xe.

VF 7 được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái nâng cao.

Chiếc SUV điện cỡ C còn được trang bị gói công nghệ hỗ trợ người lái nâng cao ADAS của VinFast với tổng cộng 25 tính năng, bao gồm hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên cao tốc, tự động chuyển làn, kiểm soát hành trình thông minh, nhận biết biển báo giao thông, cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp trước/sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang hay hỗ trợ đỗ xe từ xa.

Bên cạnh các đặc điểm về thiết kế, động cơ hay không gian khoang lái, VinFast VF 7 nói riêng và toàn bộ ôtô điện VinFast nói chung còn đang được sạc miễn phí tại hệ thống sạc công cộng V-GREEN. Nhờ đó, khách Việt mua xe có thể sử dụng VF 7 với chi phí gần như bằng không cho đến tháng 6/2027.

Với những đặc điểm như trên, VF 7 được đánh giá là cái tên có thể gây ra ít nhiều xáo trộn trên đường đua doanh số ở phân khúc SUV cỡ C, nơi thường xuyên chứng kiến cuộc đua giữa Mazda CX-5, Ford Territory và Hyundai Tucson.

Ôtô điện “thổi lửa” cuộc đua doanh số

Tính đến hết tháng 7, Mazda CX-5 đang là cái tên bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ C, còn Ford Territory tạm thời được gọi tên là mẫu xe bán chạy thứ nhì phân khúc.

Nhóm còn lại thuộc phân khúc SUV cỡ C cũng sở hữu lượng tiêu thụ tương đối tốt, bao gồm Hyundai Tucson, Honda CR-V và Kia Sportage.

Mazda CX-5 đang là cái tên bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ C.

Xen giữa cuộc chiến Hàn-Nhật-Mỹ ở phân khúc SUV cỡ C, VinFast VF 7 nổi lên như một lựa chọn thú vị. Phân khúc SUV cỡ C không có nhiều đại diện thuần điện như VF 7, khiến mẫu xe này trở thành “món ăn lạ” giữa nhiều mẫu xe của các thương hiệu Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Sau 7 tháng, VinFast VF 7 bán được 4.381 xe cho khách Việt. Khi phải so sánh với lượng tiêu thụ khá áp đảo của Mazda CX-5 hay sức bán tốt của Ford Territory, VinFast VF 7 vẫn còn một khoảng cách khá xa cần thu hẹp.

Ford Territory là SUV cỡ C bán chạy thứ nhì Việt Nam tính đến hết tháng 7/2025.

Tuy nhiên, việc VinFast VF 7 tính đến lúc này đang xếp trên những Hyundai Tucson, Honda CR-V về doanh số cho thấy mẫu SUV cỡ C chạy điện dù chỉ mới gia nhập thị trường đã không phải là đối thủ “dễ chơi”.

Hiện, VinFast VF 7 có 2 phiên bản tại Việt Nam, giá bán lần lượt 799 triệu đồng cho bản Eco và 949 triệu đồng cho bản Plus. Nếu khách Việt chọn trần kính toàn cảnh, giá xe tăng lên thành 969 triệu đồng.

Tương tự tất cả ôtô điện khác đang có mặt tại Việt Nam, VinFast VF 7 được miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ theo chương trình của Chính phủ. Hãng xe điện Việt Nam cũng liên tục có ưu đãi giá bán, giúp khách hàng dễ sở hữu VF 7 cũng như các ôtô điện khác cùng thương hiệu.