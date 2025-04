Ôtô nối đuôi che chắn gió lớn cho xe máy qua cầu ở Đà Nẵng

Thấy hàng xe máy khó khăn di chuyển trước gió lớn, nhiều tài xế ôtô chủ động đi chậm lại, chắn gió cho phương tiện nhỏ hơn qua cầu an toàn.

Ôtô dàn hàng chắn gió cho xe máy qua cầu ở Đà Nẵng Thấy dàn xe máy chật vật di chuyển khi gặp gió lớn trên cầu sông Hàn, nhiều tài xế xe hơi đi chậm lại để chắn gió giúp.

Khoảng 16h ngày 31/3, khi đang làm việc trên tầng cao của khách sạn Hilton (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Huỳnh Đức Thắng (sinh năm 1998) thấy trời bất ngờ nổi gió lớn.

Nhìn ra cửa sổ hướng về phía cầu sông Hàn, anh thấy nhiều xe máy chật vật di chuyển vì gió thổi mạnh. Lúc này, một số ôtô phía trên chủ động đi chậm lại, các tài xế phía sau cũng nhanh chóng hiểu ý, tạo thành đoàn dài để cản gió cho hàng xe máy bên cạnh.

Nhờ có hàng chục chiếc ôtô, chủ yếu là xe con, nhiều tài xế điều khiển xe máy đã qua cầu an toàn. Thấy cảnh tượng đẹp, Đức Thắng và đồng nghiệp cảm thán, rủ nhau quay video lại. Trong đó, video của Thắng chia sẻ bất ngờ lên xu hướng trên TikTok, hút gần 550.000 lượt xem.

"Tôi rất vui khi hình ảnh tử tế này lan tỏa được đến nhiều người. Đây không phải hành động quá to tát hay hiếm gặp, nhưng mỗi lần nhìn lại vẫn thấy ấm lòng quá", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Làm việc ngay trên đường Bạch Đằng, bản thân Đức Thắng cũng thường xuyên di chuyển qua cầu sông Hàn. Tuy nhiên, cầu này có chiều cao thấp hơn một số cây cầu khác trong thành phố nên anh ít khi cảm nhận gió quá mạnh khi lưu thông.

Đoàn xe máy được chắn gió giúp trên cầu sông Hàn. Ảnh cắt từ clip.

"Chắc vài ngày qua, Đà Nẵng khá lạnh và có gió mạnh nên mới gây nên cảnh tượng vừa rồi. May mắn là vào chiều tối cùng ngày khi đi làm về, tôi không thấy gió trên cầu quá mạnh nữa và di chuyển khá an toàn", anh cho biết.

Việc các tài xế xe hơi chủ động đi chậm, cản mưa, gió lớn cho các phương tiện nhỏ hơn là hành động đẹp thường xuyên được lan toả trên mạng xã hội.

Giữa tháng 2 vừa qua, ống nước chạy dọc theo Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) bị vỡ làm dòng nước áp lực lớn phun thẳng ra đường, khiến nhiều xe máy đi qua gặp khó khăn.

Sự việc xảy ra đúng lúc công nhân tại khu công nghiệp Tịnh Phong, VISIP tan ca nên dòng người ùn ứ lại, lên tới hàng trăm xe. Khi đó, một tài xế điều khiển xe container chắn dòng nước để các xe đi qua, nhận "cơn mưa" lời khen từ dân mạng.

Vào tháng 9/2024, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều xe máy khi đi qua cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng) cũng bị té ngã, phải dừng gấp do mưa lớn, gió giật mạnh. Thấy vậy, nhiều ôtô lưu thông trên cầu nhanh chóng tiến đến chắn gió, một số tài xế cũng bước ra giúp đỡ những người bị gió xô ngã vào khu vực an toàn.