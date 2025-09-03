Paris chấn động loạt vụ trộm túi xách xa xỉ hàng triệu euro

Hàng loạt cửa hàng xa xỉ ở Paris bị đột nhập, kẻ trộm cuỗm đi hàng trăm túi Hermès, Chanel, Louis Vuitton trị giá hàng triệu euro, gây rúng động giới thời trang.

Hermès, Dior, Louis Vuitton và Chanel nằm trong số những thương hiệu có các sản phẩm được săn đón đến mức các nhóm tội phạm có tổ chức đang nhắm tới. Ảnh minh họa: Reuters.

Hàng loạt vụ trộm túi xách trị giá hàng triệu euro đang diễn ra tại các cửa hàng thời trang và các trụ sở thương hiệu lớn tại Paris, cho thấy túi xách hàng hiệu có sức hút với tội phạm hơn cả trang sức hay tiền mặt, theo The Guardian.

Paris đã chứng kiến nhiều vụ trộm túi xách gây chấn động trong vòng một năm qua, khi túi da hàng hiệu trở nên thịnh hành nhờ sự lăng xê rầm rộ của những người nổi tiếng. Giá các chiếc túi hiệu ngày càng tăng.

Ngày 10/7, chiếc túi Hermès của cố ca sĩ Jane Birkin được đấu giá thành công với 8,6 triệu euro (7,4 triệu bảng Anh), cho thấy sức hút của túi hiệu cũ giờ đã sánh ngang với những món đồ sưu tập giá trị.

Jérôme Lalande, một chuyên gia về đồ da tại tòa phúc thẩm Paris, cho biết nhu cầu về túi xách hàng hiệu hiện tại cao đến mức thị trường đồ cũ cũng đang phát triển mạnh mẽ. “Có thể kiếm rất nhiều tiền từ việc bán túi xách vì giờ chúng đã trở thành biểu tượng của địa vị xã hội”, ông nói.

Ngày 7/7, tại phòng trưng bày Houlux ở Paris, một nơi môi giới túi xách hiệu cũ chỉ mở theo lịch hẹn, đã bị trộm đột nhập vào rạng sáng. Những kẻ trộm đã leo lên ban công tầng bốn và trong chưa đầy 20 phút đã cuỗm hơn 100 chiếc túi xa xỉ từ các thương hiệu Hermès, Dior, Louis Vuitton và Chanel, với tổng giá trị ước tính khoảng 1 triệu euro.

Vài ngày sau vụ trộm Houlux, ngày 18/7, tại văn phòng của Louis Vuitton ở trung tâm Paris cũng bị đột nhập sau nửa đêm. Hai kẻ đàn ông bịt mặt phá cửa bên trong và lấy đi một số lượng lớn túi xách, với tổng giá trị ước tính hơn 1 triệu euro.

Tháng 5/2025, một lượng lớn túi xách đã bị đánh cắp từ cửa hàng Louis Vuitton trên đại lộ Boulevard Saint-Germain khi một chiếc ôtô lao thẳng vào mặt tiền cửa hàng, tạo điều kiện cho bọn trộm xông vào vét sạch các kệ hàng. Đây là vụ đâm xe thứ ba nhằm vào cửa hiệu này chỉ trong vòng chín tháng. Trước đó, vào tháng 11/2024, hàng xóm cũng quay được cảnh một chiếc ôtô lao vào cửa hàng này, những kẻ trộm mặc đồ đen cũng chất hàng chục túi xách xa xỉ ra ngoài trước khi phóng xe bỏ trốn.

Pascal Carreau, lãnh đạo đơn vị phòng chống tội phạm có tổ chức của cảnh sát tư pháp Paris, cho biết túi xách hiện là một trong những mục tiêu giá trị cao cuối cùng mà các băng nhóm tại Paris còn nhắm tới. Ông giải thích, trong lịch sử, trước khi tội phạm ma túy bùng nổ, các vụ cướp vũ trang nhắm vào ngân hàng khá phổ biến, đặc biệt ở Paris, do ngân hàng vào những năm 1970 hầu như không có biện pháp bảo vệ.

Ngày nay, khi các ngân hàng được bảo vệ nghiêm ngặt và lượng tiền mặt lưu thông giảm mạnh, mô hình tội phạm đã thay đổi. Những nhóm chưa chuyển sang tội phạm mạng giờ tập trung vào các vật phẩm hữu hình dễ tiêu thụ trên thị trường, chủ yếu là đồ trang sức và túi da xa xỉ.

Túi hiệu trở thành mục tiêu hàng đầu của tội phạm vì dễ tiêu thụ, sức mua lớn. Ảnh minh họa: Reuters.

Tháng 1/2025, một nhân viên kiểm kê hàng hóa tại trụ sở LVMH tại Paris, tập đoàn sở hữu Louis Vuitton và nhiều thương hiệu xa xỉ khác, đã phát hiện 50 chiếc túi Loewe trị giá khoảng 100.000 euro đã biến mất. Camera giám sát ghi lại cảnh hai nghi phạm đột nhập vào tòa nhà vào đêm trước Giáng sinh và rời đi với 6 bao tải lớn, được cho là chứa số túi này.

Trước đó, vào năm 2024, một cửa hàng Chanel trên Đại lộ Montaigne, trung tâm Paris, bị một chiếc ô tô tông thẳng vào, tạo cơ hội cho bọn cướp tẩu thoát cùng số túi trị giá 500.000–1 triệu euro. Cùng năm, nhà của một influencer chuyên về túi xách hàng hiệu, thường đăng ảnh tạo dáng cùng túi tại các địa điểm ở Paris cũng bị đột nhập, với nhiều món đồ bị lấy đi, trong đó có những chiếc túi trị giá 20.000–30.000 euro.

Đầu năm nay, Paris một lần nữa trở thành tâm điểm quốc tế khi nhóm tội phạm từng cướp đồ trang sức của ngôi sao truyền hình Mỹ Kim Kardashian vào năm 2016, trong đó có nhẫn đính hôn kim cương 18,88 carat trị giá 3 triệu bảng Anh, bị kết tội sau một phiên tòa thu hút sự quan tâm lớn

Tuy nhiên, theo Carreau, các vụ trộm trang sức ở Paris hiện chỉ còn một đến hai vụ mỗi năm, do các món trang sức giá trị cao, thường là những "tác phẩm độc bản", rất khó tiêu thụ trên thị trường chợ đen. Ngược lại, túi xách hàng hiệu lại dễ bán hơn nhiều. Chúng thường được rao trên các trang đồ cũ, hoặc vận chuyển ra nước ngoài để bán khắp châu Âu.

Xu hướng sở hữu túi xách xa xỉ cũng ngày càng lan rộng, vượt ra ngoài giới thượng lưu. “Bốn mươi năm trước, những chiếc túi này chỉ đóng vai trò phụ, nhưng hiện nay thời trang xa xỉ đã trở nên phổ biến hơn rất nhiều”, Carreau nói.

Sau 6 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ tội phạm ở Paris giảm rõ rệt so với năm 2024: các vụ cướp có vũ trang giảm hơn 9%, trộm cắp giảm 15% và trộm cắp ôtô, xe máy giảm 14%.

Carreau cho biết những vụ đột nhập vào cửa hàng túi xách xa xỉ không xảy ra thường xuyên, nhưng lại gây chú ý lớn, đặc biệt khi video từ những người chứng kiến được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Lalande, một chuyên gia tòa phúc thẩm, cho biết một chiếc túi Chanel cổ điển giá 5.000 euro tại cửa hàng cách đây 5 năm giờ có thể lên đến 10.000 euro, đồng thời giá trên thị trường đồ cũ cũng tăng theo. Nhu cầu với các món túi này mang tính toàn cầu, từ Bắc Kinh đến Dubai, từ New York đến Paris và London.

Anh cũng cho biết túi xách dễ bán lại hơn vì chúng ít bị truy tìm so với đồng hồ hay đồ trang sức. Lalande cũng nhận thấy sự thay đổi trong cách tội phạm nhắm vào túi xách suốt 25 năm qua.

“Hai mươi năm trước, tôi được báo về một chiếc túi Kelly da cá sấu Hermès bị đánh cắp từ một phụ nữ ở Paris. Chiếc túi sau đó được tìm thấy trong thùng rác cùng chiếc ví rỗng. Khi đó, mục đích chủ yếu là lấy đồ bên trong túi. Ngày nay, thứ tội phạm nhắm tới là chính chiếc túi”.