Phá đường dây mua bán khí cười có giao dịch hơn 50 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng triệt xóa thành công một đường dây mua bán, vận chuyển khí cười quy mô lớn, bắt giữ 10 đối tượng.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng, đường dây này cung cấp khí cười cho nhiều tụ điểm trên địa bàn cả nước, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hoạt động tội phạm.

Sau quá trình thu thập chứng cứ, tài liệu xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 7/9, Ban chuyên án triển khai lực lượng, tiến hành bắt quả tang 3 đối tượng gồm Hoàng Anh Tấn (SN 1994, trú phường An Khê), Trần Linh Tâm (SN 1996, cùng trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) khi các đối tượng đang giao nhận hàng cấm là khí cười với số lượng lớn, tại ngã ba Hà Chương - Hà Bổng, phường An Hải, TP Đà Nẵng.

10 đối tượng liên quan trong đường dây đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số hàng trên được Ngô Đặng Quang Dũng (SN 2002, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) thuê vận chuyển từ cây xăng dầu số 21 - đường tránh Nam Hải Vân về bãi xe trên.

Lực lượng Công an đã tiếp tục truy xét, bắt giữ Ngô Đặng Quang Dũng khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường An Hải cùng đồng bọn là Võ Văn Hiếu (SN 1980, trú phường An Khê), Trần Thị Trang (SN 2004, trú phường Sơn Trà, Đà Nẵng) và nhiều đối tượng khác giữ vai trò tổ chức, thuê người vận chuyển và trực tiếp buôn bán khí cười trong đường dây trên.

Cùng thời điểm trên, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục bắt quả tang đối tượng Lê Văn Viết Long (sinh năm 1997, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng), thu giữ 120 bình khí nghi là khí cười đang được để trên ôtô BKS 92A-031.98. Qua đấu tranh, Long khai nhận đã mua số khí cười từ Hà Nội về để bán lại kiếm lời.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an tiến hành khám xét quán Bar "Hair of the Dog" tại đường Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng. Tại đây, Cơ quan Công an thu giữ thêm 208 bình khí cười và làm rõ hành vi đặt hàng khí cười của các đối tượng có liên quan.

Hàng trăm bình khí cười bị Công an Đà Nẵng thu giữ.

Tổng cộng trong chuyên án này, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ 734 bình khí nghi là khí cười trị giá trên 1 tỷ đồng ; 8 ôtô, 2 xe môtô, 14 ĐTDD. Ngoài ra, quá trình xác minh tài khoản của các đối tượng, cơ quan Công an phát hiện tổng số tiền phát sinh giao dịch trong tài khoản dùng để buôn bán khí cười từ đầu năm 2025 đến nay khoảng 50 tỷ đồng .

Tính đến ngày 13/9, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 10 đối tượng trong đường dây nói trên về hành vi "Buôn bán hàng cấm" được quy định tại Điều 190 BLHS, đồng thời tiếp tục đấu tranh, truy xét các đối tượng có liên quan.