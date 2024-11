Phái đẹp 9X nghĩ gì về 'bước tiến đầu tiên' trong đời?

Một hành trình vạn dặm khởi đầu từ những bước tiến đầu tiên. Thành công không phải đích đến cuối cùng, mà là hành trình không ngừng vươn lên và tự hoàn thiện của các bạn trẻ. Để khi nhìn lại, đôi khi những bước tiến đầu tiên mà ta phớt lờ lại là bệ phóng vững chắc để tạo tiền đề cho thành công lớn mai sau.

Với phái đẹp, hành trình ấy được tô điểm bằng những nỗ lực không giới hạn, sự tự tin và tinh thần hết mình với những điều họ theo đuổi. Trò chuyện với Lifestyle, mỗi cô gái có định nghĩa riêng về bước tiến đầu tiên trên hành trình vươn tới thành công.

Đó có thể là khoảnh khắc đeo lên tay chiếc nhẫn cầu hôn, sẵn sàng chuẩn bị cho hành trình mới khi bước vào cuộc sống hôn nhân; là sự nỗ lực để thấu hiểu chính mình hay chỉ đơn giản là lời tự nhủ luôn phải cố gắng để từng bước tốt hơn mỗi ngày. Tựu trung, hình ảnh thành công của các phái đẹp 9X được phác họa qua những cột mốc đầu tiên, không ngừng hoàn thiện để trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân.

Từ nhỏ, tôi luôn cảm nhận được tình yêu lớn lao và sự vĩ đại của mẹ. Mẹ là điểm tựa tinh thần lớn nhất, đồng thời là "trạm sạc năng lượng" cho mọi thành viên trong gia đình. Tôi nhớ trong bài tập về ước mơ khi trưởng thành hồi lớp 1, tôi đã mong muốn trở thành một chỗ dựa vững chắc cho mọi người như mẹ.

Sau khi kết hôn và sinh con, tôi quyết định nghỉ công việc đang làm để dành toàn thời gian chăm sóc em bé. Đến hiện tại, tôi chưa từng hối hận khi nghỉ việc vì luôn được gia đình yêu thương, ủng hộ để hoàn thành vai trò “hậu phương” cùng mong muốn chăm sóc những người thân yêu toàn thời gian.

Nhìn lại hành trình vun vén gia đình nhỏ, tôi nghĩ thành công của mình là có thể toàn tâm toàn ý chu toàn chăm sóc tổ ấm của riêng mình. "Bước tiến đầu tiên" mà tôi gọi tên là khoảnh khắc đeo lên tay chiếc nhẫn cầu hôn và "say yes" với lời đề nghị về chung một nhà của anh. Khởi đầu đó đã mở ra cánh cửa mới cho tôi cùng người thương xây đắp cuộc sống gia đình nhỏ hiện tại.

Làm việc trong lĩnh vực đòi hỏi sự phản ứng nhanh, tôi từng ngộp trong áp lực đồng trang lứa (peer pressure) cùng suy nghĩ phải luôn thật hoàn hảo. Lâu dần, tôi cảm thấy đuối khi gắng gồng với hình tượng đã đặt ra. Tuy nhiên, giờ đây tôi nghĩ khác, rằng "work-life balance" mới là giá trị cuộc sống đáng đầu tư thay vì chỉ lao vào công việc như trước kia.

Không thể thay đổi được tính chất áp lực vốn có của nghề nghiệp, tôi chọn cách tạo cho cuộc sống nhiều niềm vui ý nghĩa hơn. Tôi cân bằng qua những chuyến du lịch, lịch tập yoga, những cái hẹn cà phê cùng bạn bè ngắm đường phố nhộn nhịp...

"Bước tiến đầu tiên" của tôi trong hành trình thấu hiểu bản thân là chinh phục thành công cung đường trek Kashmir Great Lakes (Ấn Độ) vào năm ngoái. Chuyến đi đánh dấu cột mốc tôi mạnh dạn bước khỏi vùng an toàn để khám phá một vùng đất lạ và nhận ra vô vàn vẻ đẹp bình dị của cuộc sống.

Càng đi nhiều, đi xa, tôi càng thấu hiểu những hạnh phúc nhỏ và thêm trân trọng hiện tại. Tôi thấy may mắn khi luôn có gia đình làm chỗ dựa và ủng hộ sở thích phiêu lưu này. Nhiều người nói rằng thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi trong tuổi đôi mươi, nhưng tôi tin tưởng "thanh xuân" của phái đẹp sẽ luôn tồn tại khi tôi tự tìm thấy thấy định nghĩa về thành công cho riêng mình.

Hiện tại, tôi đã lên chức Trưởng bộ phận và có gia đình hạnh phúc cùng em bé thứ hai sắp chào đời. Song song công việc văn phòng và gia đình, bước tiến đầu tiên mà tôi luôn tâm đắc trong cuộc sống là sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm thêm vai trò cô chủ nhỏ của tiệm hoa lụa online. Hoa lụa là niềm yêu thích của tôi từ thời đại học, và hiện tại, ở tuổi 31 tôi đã thực hiện được mong ước của mình ở tuổi đôi mươi.

Tôi tự nhủ phụ nữ luôn có cách để giỏi sự nghiệp, chăm sóc chu toàn cho gia đình lẫn dành thời gian cho sở thích cá nhân. Mỗi khía cạnh đều là mảnh ghép không thể thiếu làm nên hình ảnh "đa zi năng" của tôi ở hiện tại. Mỗi người đều có những bước tiến riêng để trở nên ưu tú hơn. Với tôi, những bước tiến không cần phải lớn lao, mà thể hiện được quá trình không ngừng cố gắng và trở thành phiên bản hoàn thiện hơn hôm qua.

Với mỗi bước tiến đạt được, tôi đều “khen thưởng” cho bản thân để đánh dấu cột mốc đáng nhớ. Khi tìm kiếm quà tặng cho mình, tôi thường ưu tiên trang sức có ý nghĩa riêng như một tuyên ngôn trầm tĩnh. Gần đây, tôi ấn tượng với BST trang sức "My First Diamond" của PNJ với thiết kế trẻ trung, lấy biểu tượng tia sáng của viên kim cương làm chủ đạo.

Trong đó, tôi rất ấn tượng với thông điệp nâng niu và tôn vinh những bước tiến đầu tiên của người phụ nữ trân quý như kim cương, đồng thời tiếp nhịp để hành trình tỏa sáng thêm vững vàng của BST.

Tôi cho rằng nếu xét đến ý nghĩa kỷ niệm và giá trị lưu giữ mà nó mang lại, trang sức kim cương là một gợi ý quà tặng lý tưởng để tưởng thưởng bản thân hoặc thể hiện thành ý của người gửi trao. Món quà vừa có tính ứng dụng cao trong những dịp quan trọng, vừa có giá trị lâu dài và nhắc nhớ tôi về những thành tựu đã đạt được, tạo động lực cho tôi không ngừng nỗ lực, kiên định với mục tiêu mình đã đặt ra.

Tôn vinh mọi nỗ lực của của phái đẹp trên hành trình phát triển chính mình, bộ sưu tập trang sức “My First Diamond” của PNJ trân trọng mọi bước tiến của phụ nữ cùng hành trình vươn lên, tự tin toả sáng theo cách riêng của bản thân. Những món trang sức ý nghĩa vừa gợi nhớ đến thành tựu đã đạt được, vừa là nguồn cảm hứng và động lực để phụ nữ tiếp tục chinh phục những nấc thang mới trong cuộc sống. Độc giả tham khảo thêm bộ sưu tập "My First Diamond" tại đây.