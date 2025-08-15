Số người Mỹ nhậu nhẹt xuống mức thấp kỷ lục

Gallup vừa công bố kết quả khảo sát cho thấy chỉ 54% người trưởng thành tại Mỹ cho biết họ uống đồ uống có cồn, mức thấp nhất kể từ khi tổ chức này bắt đầu ghi nhận vào năm 1939.

Chỉ 54% người trưởng thành ở Mỹ uống rượu bia, mức thấp kỷ lục. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Cụ thể, cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 7 bởi Gallup cho thấy chỉ 54% người trưởng thành tại Mỹ thừa nhận họ sử dụng các loại đồ uống có cồn như rượu mạnh, rượu vang hoặc bia, giảm 1% so với mức thấp trước đó vào năm 1958, CBS News đưa tin.

Đáng chú ý, 53% người trưởng thành tại Mỹ hiện cho rằng uống rượu ở mức vừa phải có hại cho sức khỏe, tăng vọt so với con số 28% vào năm 2015.

Sự thay đổi quan điểm này chủ yếu đến từ nhóm 18-34 tuổi, họ tin rằng ngay cả 1-2 ly mỗi ngày cũng tiềm ẩn nguy cơ sức khoẻ, nhóm lớn tuổi cũng đồng tình.

Trước đây, nhiều người tin rằng uống rượu ở mức vừa phải vô hại, thậm chí có lợi cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học gần đây đã chỉ ra rượu bia là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư và dẫn đến nhiều kết quả sức khỏe tiêu cực. Điều này khiến niềm tin về lợi ích của rượu bia dần sụp đổ.

"Rượu bia là nguyên nhân có thể phòng tránh được của khoảng 100.000 ca ung thư và 20.000 ca tử vong do ung thư mỗi năm tại Mỹ, vượt xa con số 13.500 ca tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia", cựu Tổng Y sĩ Mỹ Vivek Murthy nhấn mạnh. Ông cũng đề xuất gắn nhãn cảnh báo về mối liên hệ giữa rượu bia và ung thư trên các chai rượu, bia và rượu mạnh.

Hướng dẫn chế độ ăn uống hiện tại của chính phủ Mỹ khuyến nghị người dân không nên uống rượu bia, hoặc nếu có, nam giới nên giới hạn ở mức tối đa 2 ly mỗi ngày, trong khi phụ nữ chỉ nên uống 1 ly hoặc ít hơn.

Khoảng một nửa người Mỹ từ 55 tuổi trở lên hiện cũng cho rằng rượu bia có hại, tăng đáng kể so với mức 2/10 cách đây một thập kỷ. Ảnh minh họa: Pavel Danilyuk/Pexels.

Gallup cho biết xu hướng giảm này không liên quan đến việc người dân chuyển sang sử dụng các chất gây ảnh hưởng tâm trạng khác, như cần sa, vốn đã được hợp pháp hóa tại khoảng một nửa các bang ở Mỹ. Dù việc sử dụng cần sa tăng so với 1 thập kỷ trước, xu hướng này đã ổn định trong 4 năm qua và không phải là nguyên nhân khiến người dân từ bỏ rượu bia.

"Người lớn tuổi có thể chậm tiếp nhận thông tin mới do đã quen với những thay đổi liên tục trong khuyến nghị sức khỏe. Trong khi đó, người trẻ lớn lên trong môi trường mà những cảnh báo về tác hại của rượu bia đã trở thành thông điệp chính”, Lydia Saad, giám đốc nghiên cứu xã hội của Gallup tại Mỹ, giải thích.

Dù lo ngại về sức khỏe không khiến một số người từ bỏ hoàn toàn rượu bia, những mối quan ngại này dường như đang ảnh hưởng đến tần suất tiêu thụ. Cuộc khảo sát cho thấy những người tin rằng uống rượu vừa phải có hại vẫn có khả năng uống rượu tương đương với những người không lo lắng về vấn đề này. Tuy nhiên, chỉ khoảng một nửa trong số họ cho biết đã uống rượu trong tuần trước, so với 7/10 ở nhóm không lo ngại về sức khỏe.

Nhìn chung, chỉ khoảng 1/4 người uống rượu bia cho biết họ đã tiêu thụ rượu trong vòng 24 tiếng trước đó, mức thấp kỷ lục trong khảo sát. Khoảng 4/10 người nói rằng họ không uống rượu bia trong hơn 1 tuần.