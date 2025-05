Phân biệt 2 loại virus gây bệnh cúm dạ dày

Cả rotavirus và norovirus đều là nguyên nhân phổ biến gây bệnh cúm dạ dày, dẫn đến các triệu chứng tiêu hóa như nôn mửa, tiêu chảy.

Cúm dạ dày là căn bệnh do virus gây ra, phổ biến nhất là rotavirus và norovirus. Ảnh: Shutterstock.

Cúm dạ dày, hay viêm dạ dày ruột, thường do virus gây ra. Hai nguyên nhân phổ biến gây viêm dạ dày ruột do virus là rotavirus và norovirus. Chúng đều gây ra các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng nhưng cũng có những đặc điểm khác nhau quan trọng.

Triệu chứng

Theo Very Well Health, cả rotavirus và norovirus đều dẫn đến viêm dạ dày ruột do virus, các triệu chứng phần lớn giống nhau. Thông thường, phương tiện chẩn đoán duy nhất là thông qua xét nghiệm mẫu phân.



Norovirus Rotavirus Người bị ảnh hưởng Bất kỳ độ tuổi nào, chủ yếu ở người lớn Phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi Thời gian ủ bệnh 12-48 giờ 2 ngày Thời gian mắc bệnh 1-3 ngày 3-8 ngày Triệu chứng phổ biến nhất Nôn mửa, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy Buồn nôn, nôn mửa, sốt, đau bụng, tiêu chảy nặng Các triệu chứng khác Sốt, đau nhức cơ thể, nhức đầu Chán ăn, mất nước Mức độ nghiêm trọng Ít nghiêm trọng hơn Có thể đặc biệt nghiêm trọng với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Nguyên nhân

Theo Medical News Today, cả norovirus và rotavirus đều dễ dàng lây truyền từ người sang người, thông qua các bề mặt và thực phẩm bị ô nhiễm.

Norovirus

Norovirus rất dễ lây lan. Người mắc virus này có thể lây lan hàng tỷ hạt của nó và chỉ cần một vài hạt cũng đủ để khiến người khác bị bệnh. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, các nguyên nhân phổ biến nhất của norovirus bao gồm:

Động vật có vỏ

Thực phẩm bị ô nhiễm

Bất kỳ thực phẩm nào có chứa các hạt nôn hoặc phân từ một người bị virus

Đồ ăn được chế biến bởi người nhiễm virus

Một người có thể nhiễm norovirus do:

Tiêu thụ nước bị ô nhiễm

Tiếp xúc trực tiếp với người mắc virus

Chạm vào một bề mặt mà virus đã bị ô nhiễm và sau đó đưa tay vào miệng.

Rotavirus

Nguyên nhân phổ biến nhất của rotavirus là qua con đường phân - miệng, có nghĩa là một người mắc phải nhiễm trùng khi các hạt phân chứa virus xâm nhập vào miệng của họ. Điều này có thể xảy ra khi họ:

Ăn thức ăn hoặc đồ uống bị ô nhiễm

Chạm vào bề mặt hoặc vật bị ô nhiễm và sau đó đưa tay vào miệng

Có các hạt phân trên tay và đưa tay chưa rửa vào miệng

Những người bị nhiễm virus thải ra các hạt rotavirus trong phân, đó là cách virus lây lan. Một người bị rotavirus dễ lây lan nhất trong 3 ngày đầu sau khi phục hồi và có thể lây lan virus trước khi xuất hiện các triệu chứng. Virus lan truyền dễ dàng nhất ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.