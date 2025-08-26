Phân biệt triệu chứng giời leo và bệnh chàm

Zona thần kinh và bệnh chàm là hai tình trạng về da khác nhau, nhưng lại dễ gây hiểu nhầm vì có nhiều triệu chứng tương tự phát ban, phồng rộp.

Bệnh zona thần kinh có thể gây phát ban khó chịu, đau đớn ở một bên cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Zona thần kinh (giời leo) và bệnh chàm (viêm da dị ứng) là các bệnh về da phổ biến và có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi. Cả 2 tình trạng đều gây viêm da, dẫn đến phát ban. Do có nhiều điểm tương đồng, chẳng hạn phát ban, phồng rộp, nhiều người khó phân biệt và thường tự hỏi liệu chàm và zona có liên quan hay không.

Dưới đây là những điểm khác biệt chính của bệnh zona và bệnh chàm:

Nguyên nhân

Chàm, hay viêm da dị ứng, là tình trạng da mạn tính gây ngứa, đỏ và viêm da. Theo Cleveland Clinic, đây là tình trạng phổ biến ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhất ở trẻ em. Chàm do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm di truyền, yếu tố môi trường và dị ứng.

Zona, hay giời leo, là bệnh nhiễm trùng do virus. Theo Mayo Clinic, virus varicella-zoster, nguyên nhân gây bệnh thủy đậu, là thủ phạm gây ra tình trạng này. Nếu bạn từng bị thủy đậu, virus có thể vẫn tiềm ẩn trong cơ thể, sau đó tái phát thành bệnh zona. Bệnh zona phổ biến hơn ở những người trên 50 tuổi, nhưng vẫn xảy ra ở mọi lứa tuổi.

Phạm vi bao phủ

Theo Health Match, không giống bệnh chàm, phát ban do zona thường là những nốt phát ban gây đau, phồng rộp, giới hạn ở một vùng cụ thể trên cơ thể và xuất hiện thành dải duy nhất thay vì ở cả hai bên cơ thể. Với bệnh chàm, phát ban có thể xuất hiện ở cả hai bên cơ thể và thường gây ngứa, rỉ dịch và bong tróc.

Phát ban do bệnh chàm thường không gây đau trừ khi da bị trầy xước quá nhiều và xuất hiện vết loét.

Phát ban do bệnh chàm có thể xuất hiện ở cả hai bên cơ thể và thường gây ngứa, rỉ dịch và bong tróc. Ảnh: Skincentral.

Các yếu tố rủi ro

Bệnh chàm thường bắt đầu từ khi còn nhỏ và ảnh hưởng đến những người có tiền sử gia đình mắc bệnh, khiếm khuyết hàng rào bảo vệ da và hệ miễn dịch hoạt động quá mức. Mặt khác, bệnh zona chủ yếu ảnh hưởng đến người lớn trên 50 tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu do bệnh và thuốc men.

Triệu chứng

Theo Hiệp hội Bệnh Chàm Quốc gia Mỹ, các triệu chứng của bệnh chàm bao gồm da khô, nhạy cảm và viêm, kèm theo ngứa từ nhẹ đến nặng. Việc gãi vùng da bị ảnh hưởng dẫn đến kích ứng và viêm nặng hơn. Da cũng có thể bị đỏ và viêm, và trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, xuất hiện các mảng da đóng vảy hoặc rỉ dịch.

Triệu chứng phổ biến nhất của bệnh zona là đau, từ nhẹ đến nặng. Cơn đau được một số người mô tả là đau nhức, nóng rát hoặc ngứa ran, và xuất hiện tình trạng nhạy cảm khi chạm vào trước khi phát ban. Phát ban bao gồm các tổn thương đỏ, giống mụn nước thường xuất hiện ở một bên cơ thể.

Phát ban và mụn nước do zona thường nhạy cảm với ánh sáng, và việc tiếp xúc với ánh sáng mạnh có thể gây khó chịu. Một số người bị zona cũng bị sốt hoặc các triệu chứng giống cúm, chẳng hạn mệt mỏi và đau nhức cơ thể, đau đầu.

Nguy cơ tái phát

Bệnh chàm là tình trạng mạn tính có thể tái phát, bùng phát bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng có thể khác nhau ở mỗi người, theo WebMD.

Một số người chỉ gặp các triệu chứng nhẹ, trong khi những người khác gặp các phản ứng nghiêm trọng hơn và cần được điều trị. Chàm thường được điều trị bằng gel và kem corticosteroid.

Trong khi mọi người chỉ bị bệnh zona một lần. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), zona có thể được điều trị bằng thuốc kháng virus để giảm mức độ nghiêm trọng và thời gian nhiễm trùng.