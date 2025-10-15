Pháp báo động vì sinh vật nhỏ lây bệnh 'nhanh như cháy rừng'

Sự lây lan của Chikungunya, căn bệnh do muỗi truyền đã tăng vọt ở Pháp, đòi hỏi chính quyền địa phương phải hành động ngay lập tức để giải quyết vấn đề ngay từ gốc rễ.

Chikungunya, căn bệnh do muỗi truyền, đang tăng vọt ở Pháp. Ảnh minh họa: PestWorld.

Theo The Connexion, mùa hè này, đã có hơn 300 trường hợp người dân bản địa mắc các bệnh do muỗi truyền nhiệt đới. Đợt bùng phát dịch bệnh gần đây nhất liên quan đến 52 trường hợp mắc Chikungunya tại thị trấn Bergerac.

Chính quyền đã phun thuốc diệt côn trùng khắp khu vực vào ngày 10/9 để xua đuổi muỗi. "Phương pháp điều trị dự phòng đặc biệt này nhằm mục đích ngăn chặn chuỗi lây truyền các căn bệnh này tại địa phương", các nhà chức trách Bergerac cho biết.

Chikungunya chỉ là một trong số nhiều bệnh do vector truyền, lây lan qua vết cắn mang mầm bệnh. Theo WebMD, các bệnh do vector truyền gây ra khoảng 700.000 ca không qua khỏi trên toàn thế giới mỗi năm.

Một số triệu chứng điển hình của Chikungunya bao gồm đau khớp, mệt mỏi, đau đầu và sốt. Mặc dù các triệu chứng thường hết trong vòng một tuần, đối với những người có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe khác, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn.

Sự lây lan của các bệnh truyền qua vật trung gian truyền bệnh không chỉ là vấn đề ngày càng gia tăng về sức khỏe con người mà còn liên quan đến vấn đề về khí hậu.

Sự gia tăng các bệnh này thường có liên quan đến nhiệt độ ấm lên.Khi khí hậu lạnh hơn và mùa lạnh kết thúc, các địa điểm sinh sống thuận lợi cho vật mang mầm bệnh như muỗi có nhiều lựa chọn hơn để di chuyển.

Với nhiệt độ cao kỷ lục tiếp tục xảy ra trên toàn cầu, các bệnh liên quan đến muỗi và ve có thể sẽ gia tăng.

May mắn là các biện pháp chính thức dường như đang có hiệu quả và được thực hiện nghiêm túc để ngăn chặn căn bệnh này. Tại thị trấn Vitrolle của Pháp, sự lây lan đã được ngăn chặn nhanh chóng bằng các biện pháp tương tự.

"Giống cháy rừng vậy; mỗi khi chúng ta can thiệp nhanh chóng và mạnh mẽ, nó sẽ hạn chế được sự lây lan", Olivier Reilhes, Giám đốc Y tế công cộng tại ARS Paca, cho biết theo trích dẫn của FluTrackers.

Vì nhiệt độ tăng cao trong khí hậu có thể là do đốt nhiên liệu bẩn, việc tìm hiểu về các vấn đề môi trường quan trọng - và thậm chí tìm kiếm các giải pháp thay thế năng lượng sạch cho mặt hàng gây ô nhiễm cao - có thể góp phần bảo vệ hành tinh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Chikungunya là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Chikungunya gây ra, lây qua muỗi vằn Aedes aegypti và Aedes albopictus, cũng là tác nhân truyền sốt xuất huyết Dengue và Zika.

Bệnh được ghi nhận lần đầu vào năm 1952 tại Tanzania (châu Phi), thường bùng phát ở các vùng nhiệt đới, sau đó lan rộng đến hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ đầu năm 2025, WHO cho biết Chikungunya đã xuất hiện trên mọi châu lục, kể cả châu Âu.

Muỗi vằn Aedes aegypti đẻ trứng ở các lu/vại/thùng chứa nước bên trong nhà và các khu vực xung quanh nơi ở. Chúng thường sống ở nơi đông người, đậu nghỉ ở những nơi tối, trên quần áo sẫm màu, đồ dùng gia đình, trên các lọ hoa... Muỗi vằn thường đốt người vào ban ngày, hoạt động cao điểm vào lúc sáng sớm và chiều tối.

Ngoài Chikungunya, muỗi còn là tác nhân truyền nhiều bệnh khác, ảnh hưởng đến hàng triệu sinh mạng trên toàn cầu bao gồm sốt xuất huyết, sốt rét, Zika, sốt vàng da, viêm não Nhật Bản.