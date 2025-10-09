Phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 nhà đầu tư

Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng CSHS CATP triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo.

Từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng ) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phát hiện Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại TP Hà Nội) thành lập Công ty Maxx Group hoạt động quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo, đáng chú ý có 2 dự án là "Wingstep" và "Game Naga Kingdom".

Mỗi dự án tiền ảo, Thắng được hưởng % theo tỷ lệ với chủ dự án (từ 5% đến 50% số tiền huy động được); Ngô Khắc Trung (SN 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam) là cấp dưới của Thắng sẽ thực hiện quảng bá, giới thiệu thu hút đầu tư các dự án.

Theo đó, nhà đầu tư sẽ tải ứng dụng “Wingstep” trên website “moiza.io”, nạp đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD tương đương 1 đô la Mỹ) vào tài khoản, sau đó mua giày NFT có giá 100- 1.200 USD một đôi.

Ảnh minh hoạ.

Hàng ngày bật ứng dụng Wingstep đi bộ hoặc chạy để nhận tiền thưởng bằng đồng tiền ảo WST sau đó quy đổi ra đồng BUSD. Thắng giới thiệu dự án này của Hàn Quốc, là dự án đem lại lợi nhuận cao, lâu dài. Với mỗi khách hàng tham gia thì các đối tượng sẽ được hưởng 05 % số tiền đầu tư với F1, 03 % số tiền đầu tư của F2.

Sau đó, Thắng cùng các đối tượng tổ chức truyền thông và sự kiện quảng bá, thu hút nhà đầu tư vào dự án này. Tổng số khách hàng đã đầu tư vào dự án Wingstep là khoảng 50 khách hàng với số lượng tiền khoảng 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng ). Dự án Wingstep hoạt động từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022, thì không còn thanh khoản và nhà đầu tư không rút được tiền ra nữa. Toàn bộ số tiền của nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt.

Đối với dự án Game Naga Kingdom, người tham gia sẽ mua các NFT nhân vật game như: Monkey, Chicken, Dog, Pig… hay còn được gọi là các “Linh thú” có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng (ví dụ: NFT Pig có giá 400.000.000 đồng). Sau khi mua NFT, các nhà đầu tư chơi game để kiếm được thưởng là đồng tiền ảo "Maga" rồi chuyển đổi về đồng BUSD. Dự án này do Đặng Quốc Thắng liên kết với chủ dự án là Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) để quảng bá, thu hút nhà đầu tư về cho dự án.

Thắng giới thiệu đây là một tựa game ứng dụng Blockchain, có phát hành NFT, dự án đem lại lợi nhuận cao (5-8%/tháng), hoa hồng giới thiệu được hưởng là 10%/trên tổng số tiền đầu tư (5% F1, 3% F2 và 2% F3). Quá trình các đối tượng tổ chức giới thiệu và tư vấn cho khách hàng đã có tổng số 20 khách hàng đầu tư với số tiền 60.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng ) vào dự án này. T

uy nhiên, sau khoảng 3 tháng hoạt động, dự án Game Naga Kingdom bị “sập”, không chơi được nữa. Các khách hàng đầu tư vào dự án này đều bị thua lỗ, mất toàn bộ số tiền đầu tư.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận các dự án nêu trên đều không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, nhưng vì lợi nhuận được hưởng nên khi tư vấn, giới thiệu cho khách hàng tham gia đều đưa ra thông tin dự án tốt, nhanh thu hồi vốn, lợi nhuận cao. Nhưng trên thực tế các dự án chỉ hoạt động một thời gian ngắn rồi bị lỗi, dừng hoạt động, khách hàng không rút được tiền ra và đều bị thua lỗ.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc, Ngô Khắc Trung về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Hiện nay còn rất nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia các dự án của Đặng Quốc Thắng cùng đồng bọn. Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của các dự án trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (Đ/c Đoàn Văn Bằng) hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Đ/c Nguyễn Hồng Tiến) để giải quyết theo quy định của pháp luật.