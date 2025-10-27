Phát hiện 2 khẩu súng tại nơi ở của nam thanh niên

Qua kiểm tra hành chính trên địa bàn, Công an xã Lộc Ninh (tỉnh Đồng Nai) phát hiện một thanh niên tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và nhiều công cụ nguy hiểm khác.

Ngày 26/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết qua kiểm tra hành chính tại một địa chỉ tại thôn Lộc Thái 4, xã Lộc Ninh, Công an xã Lộc Ninh phát hiện nhiều công cụ, tang vật nghi vấn liên quan đến hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Địa chỉ trên do Nguyễn Minh Sang (SN 2005; thường trú tại ấp 2, xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai) thuê nhà để sinh sống.

Đối tượng cùng tang vật cơ quan Công an bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm: 1 khẩu súng bằng kim loại màu đen; 1 khẩu súng bằng kim loại màu đen - bạc; 2 vỏ đạn bằng kim loại màu vàng đồng; 5 dao kép có vỏ nhựa, bằng kim loại; 5 gậy bóng chày bằng kim loại.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Minh Sang khai nhận đã đặt mua toàn bộ số vũ khí, công cụ trên qua mạng xã hội với mục đích trưng bày tại nhà.

Công an xã Lộc Ninh đã lập hồ sơ vụ việc, tạm giữ tang vật, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.