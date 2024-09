Phát hiện mới mở đường giúp giảm cân không cần ăn kiêng, tập gym

Phát hiện này có thể mở đường cho việc phát triển một loại thuốc mới giúp mọi người giảm cân mà không cần ăn kiêng hay tập thể dục.

Một nhóm nghiên cứu Nhật Bản đã tìm thấy các biến thể protein gia tăng trong quá trình tập thể dục và giúp đốt cháy chất béo, Japan Today đưa tin.

Cụ thể, phát hiện của nhóm nghiên cứu, được công bố trên tạp chí khoa học châu Âu Molecular Metabolism, cho thấy các phiên bản khác nhau của protein PGC-1a được sản xuất trong cơ xương khi tập thể dục, và mức tăng loại protein này càng lớn thì năng lượng tiêu hao càng nhiều.

Nhóm nghiên cứu, gồm các nhà nghiên cứu từ Kobe University Graduate School of Medicine và các tổ chức khác, cho biết: "Sự gia tăng PGC-1a, chủ yếu do sự điều hòa tăng cường các biến thể thay thế, đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường thích ứng với mức tiêu hao năng lượng".

Những con chuột thiếu các biến thể protein này có "biểu hiện tình trạng suy giảm năng lượng tiêu hao trong quá trình tập thể dục, dẫn đến tình trạng béo phì và tăng insulin máu".

Sự gia tăng biến thể của protein PGC-1a có tác động đến mức tiêu hao năng lượng và đốt cháy mỡ. Ảnh: Pexels.

Khi nhóm nghiên cứu kiểm tra cơ xương ở người, các biến thể PGC-1a thay thế cũng tăng lên trong quá trình tập thể dục. Họ cho biết việc sản xuất các biến thể khác nhau tùy theo từng cá nhân, dẫn đến khác biệt về mức giảm cân ngay cả khi mọi người thực hiện cùng một bài tập.

Trong khi thuốc ức chế cảm giác thèm ăn thường được kê đơn để điều trị béo phì, những phát hiện mới này có thể giúp tìm ra các loại thuốc mới có khả năng kích thích hoặc tăng cường những biến thể protein đó để giảm cân mà không cần phải tập thể dục.

Wataru Ogawa, giáo sư tại Đại học Kobe trong nhóm nghiên cứu, cho biết: "Các bệnh liên quan đến béo phì là mục tiêu chăm sóc sức khỏe quan trọng, nếu các loại thuốc mới có thể điều trị béo phì, nó có thể giúp điều trị nhiều bệnh khác nhau".