Phát hiện ung thư ở tuổi 28 nhờ tình huống hy hữu

Chỉ khi nhập viện, được các bác sĩ thăm khám, thai phụ 28 tuổi mới biết bản thân có khối u và đã tiến triển giai đoạn ung thư.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh, cho biết vừa mổ bắt con thành công cho sản phụ 28 tuổi và đồng thời cắt bỏ khối u cổ tử cung lớn kích thước. Đáng nói, chỉ khi nhập viện sinh, được các bác sĩ thăm khám, sản phụ này mới biết bản thân có khối u và đã ở giai đoạn ung thư.

Người phụ nữ này vào viện trong tình trạng mang thai lần 2 ở tuần thứ 38, có dấu hiệu chuyển dạ. Sau khi tiến hành thăm khám, các bác sĩ nhận thấy cổ tử cung của sản phụ mở 3 phân và có một khối u cứng chắc kích thước lớn.

Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Do khối u kích thước lớn khoảng 8x5 cm, sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã thống nhất mổ lấy thai và đồng thời cắt khối u cổ tử cung làm giải phẫu bệnh. Sau khoảng hơn một giờ, ca phẫu thuật diễn ra an toàn, bé gái chào đời hồng hào, khóc to với cân nặng 2,8 kg. Khối u kích thước lớn cũng được cắt bỏ.

Xét nghiệm mô bệnh học cho kết quả bệnh nhân bị ung thư cổ tử cung. Sản phụ cho biết khi mang thai chị chỉ đi siêu âm, kiểm tra thai nhi, không khám phụ khoa hay làm các xét nghiệm gì khác.

Ung thư cổ tử cung là một trong 5 loại ung thư phụ khoa chính ở nữ giới. Bệnh thường được chẩn đoán ở phụ nữ 35-50 tuổi. Tuy nhiên, nhiều trường hợp phát hiện tiền ung thư cổ tử cung khi mới 30 tuổi.

Theo thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu GLOBOCAN năm 2022, Việt Nam có khoảng 4.612 ca mắc mới ung thư cổ tử cung mỗi năm, trong đó hơn 2.571 trường hợp tử vong.

Theo các bác sĩ, khi mang thai, nếu có u xơ tử cung, phụ nữ thường sẽ không có triệu chứng đặc trưng như chu kỳ kinh kéo dài hay rối loạn kinh nguyệt như ở người bình thường. Đặc biệt, trường hợp khối u rất nhỏ hầu như sẽ không thấy triệu chứng.

Ngoài ra, một số phụ nữ sẽ gặp phải những biểu hiện như là chảy dịch màu nâu (giống triệu chứng dọa sảy thai) do các khối u xơ chèn ép vào bào thai; ra máu nhiều hơn, đôi khi bị vón thành cục dẫn tới tình trạng bà bầu bị thiếu máu.

Phụ nữ mang thai bị u xơ tử cung còn thấy đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, cơ thể xanh xao… Khi khối u không được phát hiện, can thiệp, nó sẽ không ngừng phát triển và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về sức khỏe, ảnh hưởng tính mạng của cả mẹ và con.

Do vậy, bác sĩ khuyến cáo thai phụ trước, trong khi mang thai cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe tổng quát, khám phụ khoa tại cơ sở y tế có chuyên khoa sản, để sớm phát hiện những bất thường về sức khỏe và có hướng điều trị kịp thời.