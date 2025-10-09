Phạt một doanh nghiệp trên 300 triệu do vi phạm quy định về hàng hóa

Sở Công thương TP Cần Thơ triển khai quyết định của UBND TP Cần Thơ xử phạt vi phạm hành chính Công ty thương mại, dịch vụ, chế biến lương thực Tấn Phát (trụ sở ở phường An Bình) trên 300 triệu đồng.

Theo đó, Công ty Tấn Phát bị xử phạt hành chính với số tiền 303 triệu đồng cho các hành vi vi phạm, như: sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm mà không có bản tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật; sản xuất hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa, hàng hóa vi phạm là thực phẩm; đóng gói (sản xuất) hàng hóa mang chỉ dẫn địa lý giả mạo.

Cơ quan chức năng TP Cần Thơ kiểm tra Công ty Tấn Phát do vi phạm các qui định về hàng hóa.

Trước đó, giữa tháng 5/2025, người dân phản ánh một cơ sở kinh doanh gạo ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũ bán loại gạo có dấu hiệu bất thường. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh gạo này cho biết, cơ sở có lấy loại gạo "Một bụi đỏ Hồng Dân" hiệu con ong (hạt dài, dẻo, bóng mặt cơm) của một doanh nghiệp ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cũ, số lượng 450 kg (loại 2 5kg/bao) về để bán cho người dân.

Khi có thông tin của khách hàng phản ánh, cơ sở đã trả lại 400 kg gạo cho doanh nghiệp đã giao trước đó. Sau khi nhận được thông tin, ngành chức năng tại các địa phương đã vào cuộc kiểm tra, xử lý Công ty Tấn Phát.

Đại diện Công ty Tấn Phát kinh doanh gạo này xác nhận đây là loại gạo mà doanh nghiệp bán cho cơ sở kinh doanh ở Phụng Hiệp. Loại gạo trên có xuất xứ từ Ấn Độ, có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tuy nhiên, việc doanh nghiệp tự ý sang chiết từ bao 50 kg (sản phẩm nguyên mẫu nhập khẩu) ra bao 25 kg (bao của doanh nghiệp) có dấu hiệu vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa, chưa xuất trình được hồ sơ tự công bố theo quy định...